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京華城華麗變身 打造全球首棟層層種樹的商辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
京華廣場3D外觀示意圖。圖／業者提供
京華廣場3D外觀示意圖。圖／業者提供

由京華城改建的京華廣商辦園區，19日舉行動土典禮，預計興建4棟地上19層、地下7層商辦大樓。威京總部集團主席沈慶京表示，將承襲「陶朱隱園」吸碳觀念，成為全球首棟吸碳抗暖、層層種樹的商辦。

京華廣場園區由中石化百分百持股的鼎越開發負責打造，占地近五千坪，業者表示，四棟建築除以層層種樹為核心理念外，還有綠化SKY PARK浮島公園，整體綠覆蓋率將達到市府規定的兩倍，未來將引領台灣成為吸碳抗暖的未來城市建築典範。

業者表示，京華廣場除了以高樓層種樹為核心概念之外，還利用陽台打造休閒生活空間，整個辦公場域都採以挑高無柱的設計，並導入BIM技術提高生產效率、縮短工期，最大範圍內實現資源合理運用，大幅減少施工期的排碳量。

另外個案同時結合FM設施管理（Facility Management）打造房地產科技新觀念。

業者說，四棟辦公大樓在陽台跟浮島公園將種植大量喬木，在夏天可形成遮陽，吸收二氧化碳與灰塵，協助過濾髒空氣，降低都市噪音，植物所需要的水則回收人類使用過的廢水再使用，同時建築物也會利用太陽能發電跟超量跟雨水回收來節能。

鼎越開發執行副總經理張嘉文表示，京華廣場將打造全新Grade A+的頂級辦公室，除了能讓進駐企業的品牌形象提升與實現企業ESG責任外，最重要的是以人為本，給予夥伴一個舒適的辦公休閒環境。

整個辦公園區以未來化的超前思維設計，包含地下一樓到2樓為共享空間，另外也將共享多媒體國際會議中心、企業訓練空間、未來化會議室、智慧雲端機房等，提供共享高級資源靈活運用，透過共享的概念，大幅減少低效空間配置，降低進駐企業建置成本與排碳量。

沈慶京表示，威京集團目前為台灣唯一在住宅、廠辦、商辦皆貫徹ESG建築理念的企業，京華廣場除了承襲陶朱隱園的高樓種樹外，更展現了范蠡陶朱公忠誠、情義、智慧、公益的精神， 希望京華廣場這個集AI智慧、公益於大成的建築物，可以帶動全世界工商企業高樓層種樹的天下公益，積極帶動種樹吸碳抗暖的觀念。

威京總部集團主席沈慶京。圖／業者提供
威京總部集團主席沈慶京。圖／業者提供

華廣 商辦 太陽能發電

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