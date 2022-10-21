持有4年賺563萬 員林華廈成交單價衝3字頭

實價揭露，彰化縣員林市三民街上「金陽信富玉」9樓戶交易，原屋主2018年以總價1087萬購入，今年4月以總價1650萬售出，持有不到4年的時間賺563萬，獲利高達五成，成交單價為每坪30.3萬元，也刷新了員林大樓華廈成交紀錄。

東森房屋員林加盟店經理胡欣怡分析，個案地段精華，屋齡較新，以目前市況來看，成交價合理，員林房市利多不斷，具有發展潛力，想要在員林置產的民眾應把握時機。

胡欣怡表示，金陽信富玉位於員林火車站附近，周邊還有第一市場、員林國小、⼤同國中等設施，生活機能成熟，很受本地小家庭購屋族的青睞。個案屋齡5年，規劃為45坪以上住宅，附近不少位置稍遠的建案價格都已每坪27萬以上，該戶成交30萬，算是合理範圍。

胡欣怡指出，員林是傳產業者、台商聚集的所在，近年來受到中美貿易戰、新冠疫情、投資台灣三大方案、全球QE等因素影響，許多台商回流員林，大量資金挹註房地產市場，加上中科四期二林園區、員林鐵路高架化、184重劃區、彰南捷運「員林二林線」等建設題材的發酵，引爆員林房市交易熱潮。

在種種利多話題的帶動下，員林不僅房價屢創新高，土地交易也相當熱絡，依據實價登錄披露，今年前8月，員林土地交易總金額高達26億元左右，占彰化縣全縣土地交易總金額的一成左右。