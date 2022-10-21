國瑞汽車推動森愛桃園造林計畫 打造永續共生的生態城市

國瑞汽車響應桃園市政府「森愛桃園生態城市造林計畫」，於中壢區福德里的成功公園舉辦植樹活動，以實際行動與當地里民共同實踐「與生態環境永續共生」的理念，為地球減碳共盡心力。

當天由中壢區鄭詩鈿區長、福德里王菁華里長、國瑞汽車古屋敷總經理與福德里2位百歲人瑞共同為植樹活動揭開序幕。王菁華里長表示植樹造林與環境永續都是長久的志業，所以特別邀請里上的長輩共同參與，象徵理念與行動的傳承。而市府、居民、企業共同參與這次植樹活動，也展現出每個人在打造與自然生態永續共生的環境上都能貢獻一份心力。

位於中壢區光華三街、緊鄰著內壢高中的成功公園本就以梅花著名，附近里民都會充分運用公園的資源舉辦各項活動。這次國瑞也特別配合成功公園的特色，企劃推動與附近里民共同種植梅樹林的活動，除了希望達到減碳的功用之外，也期待未來在梅花季綻放時，能為附近里民提供休閒舒適的賞花野餐空間，營造出結合社區特色的幸福生活環境。