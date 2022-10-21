快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

國瑞汽車推動森愛桃園造林計畫 打造永續共生的生態城市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福德里王菁華里長(左一)、中壢區鄭詩鈿區長(左二)、曾裕錢先生(100歲)(左三)、國瑞汽車古屋敷總經理(右一)、楊曉斌先生(102歲)(右二)。業者提供
福德里王菁華里長(左一)、中壢區鄭詩鈿區長(左二)、曾裕錢先生(100歲)(左三)、國瑞汽車古屋敷總經理(右一)、楊曉斌先生(102歲)(右二)。業者提供

國瑞汽車響應桃園市政府「森愛桃園生態城市造林計畫」，於中壢區福德里的成功公園舉辦植樹活動，以實際行動與當地里民共同實踐「與生態環境永續共生」的理念，為地球減碳共盡心力。

當天由中壢區鄭詩鈿區長、福德里王菁華里長、國瑞汽車古屋敷總經理與福德里2位百歲人瑞共同為植樹活動揭開序幕。王菁華里長表示植樹造林與環境永續都是長久的志業，所以特別邀請里上的長輩共同參與，象徵理念與行動的傳承。而市府、居民、企業共同參與這次植樹活動，也展現出每個人在打造與自然生態永續共生的環境上都能貢獻一份心力。

位於中壢區光華三街、緊鄰著內壢高中的成功公園本就以梅花著名，附近里民都會充分運用公園的資源舉辦各項活動。這次國瑞也特別配合成功公園的特色，企劃推動與附近里民共同種植梅樹林的活動，除了希望達到減碳的功用之外，也期待未來在梅花季綻放時，能為附近里民提供休閒舒適的賞花野餐空間，營造出結合社區特色的幸福生活環境。

政府於今年開始推動2050「淨零碳排放」的目標，國瑞汽車也設定2035年達成工廠碳中和的目標，並於公司內外部積極推動各項減碳活動。國瑞今年首先於中壢地區的成功公園、元生公園、星河公園進行植樹造林，未來也會持續配合市政府的計畫，於桃園市的其他地區積極推動城市生態造林活動，並將持續企劃推動多項與市府、居民、企業共同參與的公益活動，一起為打造永續共生的環境而努力，共同穩健地朝向2050年「淨零碳排放」的目標邁進。

古屋敷總經理與里民合作植樹(上圖)里民懸掛祈福卡片(下圖)。業者提供
古屋敷總經理與里民合作植樹(上圖)里民懸掛祈福卡片(下圖)。業者提供

自然生態 減碳 碳排放

延伸閱讀

號次抽籤／桃園市長選舉 張善政1、鄭運鵬3、賴香伶2、鄭寶清4

桃園10月初誤打流感疫苗幼兒死亡？衛生局：假消息

會計師看時事／供應鏈攜手 共推低碳轉型

玉山金 號召夥伴減碳

相關新聞

青山宮槍擊案影響房價？樂屋網曝萬華有三大優點

台北市萬華區近日發生角頭槍擊挾持人質事件，不少民眾憂心治安問題影響房價。樂屋網指出，買萬華有三大好處，第一，生活機能佳，...

顏炳立：蛋白區率先修正 這產品還不賣會套牢

戴德梁行總經理顏炳立發表最新市場觀察表示，今年房市，第一季是市價賣不掉、低價買不到、買方不任性、賣方不認命；第二季是下餌...

清冠一號大賣的贏家 順天堂放下龍頭包袱賺更多

全台灣最有名的中藥，非抗疫情的「清冠一號」莫屬，而受惠這帖藥的，就是台灣第一家，也是科學中藥龍頭順天堂藥廠。

清景麟建築團隊入主福裕 將跨入房地產領域

上櫃電機股福裕（4513）在21日召開股東臨時會進行董監改選，高雄建築業大咖清景麟建築團隊囊括全部4席董事及3席獨董，隨...

笨拙宅男「蜘蛛人」比大肌肉英雄更討喜！他的建議扭轉漫威破產命運

到了一九九○年晚期，漫畫產業突然衰退，導致漫威不得不聲請破產。二○○○年，漫威請來一位新總裁扭轉頹勢。這位新總裁還沒上任，就打電話給山莫斯討論漫威的未來。

納智捷品牌日…n7亮相 嚴陳莉蓮起手式

裕隆集團攜手鴻海跨入電動車領域，旗下納智捷首款電動休旅車n7喊出百萬元以下的價格，掀起搶購潮，裕隆執行長嚴陳莉蓮昨表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。