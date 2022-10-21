國瑞汽車推動森愛桃園造林計畫 打造永續共生的生態城市
國瑞汽車響應桃園市政府「森愛桃園生態城市造林計畫」，於中壢區福德里的成功公園舉辦植樹活動，以實際行動與當地里民共同實踐「與生態環境永續共生」的理念，為地球減碳共盡心力。
當天由中壢區鄭詩鈿區長、福德里王菁華里長、國瑞汽車古屋敷總經理與福德里2位百歲人瑞共同為植樹活動揭開序幕。王菁華里長表示植樹造林與環境永續都是長久的志業，所以特別邀請里上的長輩共同參與，象徵理念與行動的傳承。而市府、居民、企業共同參與這次植樹活動，也展現出每個人在打造與自然生態永續共生的環境上都能貢獻一份心力。
位於中壢區光華三街、緊鄰著內壢高中的成功公園本就以梅花著名，附近里民都會充分運用公園的資源舉辦各項活動。這次國瑞也特別配合成功公園的特色，企劃推動與附近里民共同種植梅樹林的活動，除了希望達到減碳的功用之外，也期待未來在梅花季綻放時，能為附近里民提供休閒舒適的賞花野餐空間，營造出結合社區特色的幸福生活環境。
政府於今年開始推動2050「淨零碳排放」的目標，國瑞汽車也設定2035年達成工廠碳中和的目標，並於公司內外部積極推動各項減碳活動。國瑞今年首先於中壢地區的成功公園、元生公園、星河公園進行植樹造林，未來也會持續配合市政府的計畫，於桃園市的其他地區積極推動城市生態造林活動，並將持續企劃推動多項與市府、居民、企業共同參與的公益活動，一起為打造永續共生的環境而努力，共同穩健地朝向2050年「淨零碳排放」的目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言