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青山宮槍擊案影響房價？樂屋網曝萬華有三大優點

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
萬華示意圖。記者游智文／攝影
萬華示意圖。記者游智文／攝影

台北市萬華區近日發生角頭槍擊挾持人質事件，不少民眾憂心治安問題影響房價。樂屋網指出，買萬華有三大好處，第一，生活機能佳，第二，價位相對親民，第三，未來有發展潛力；只要鎖定南萬華的住宅區，也有機會挑到合適的房子。

萬華19日發生角頭兄弟連續開槍事件，扯出多個幫派角頭恩怨糾葛，樂屋網表示，有民眾於事發當日晚間報警表示「看到西門町槍擊新聞後，覺得治安差，要求加強西門町周邊巡邏，以維持房價」，顯見民眾憂心治安問題影響房價。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，萬華區因開發較早，市容相對較老舊，導致部分民眾在購屋時，對萬華區較為卻步，但近年來隨著萬大線動工，萬華車站BOT案「艋舺101大樓」完工，為當地注入活水，老城區慢慢蛻變成新風貌，也逐步邁向西區軸線翻轉的目標。

洪安怡表示，萬華區有三大優勢，第一，生活機能佳，鄰近台北車站，又有西門町商圈，交通與採買都相當便捷，第二，隨著捷運萬大線完工，加上老舊房舍持續進行都市更新，萬華區房市有發展潛力。

第三，也是最重要的，萬華房價相對親民，大約只要大安區6成的價格，同樣入住台北市門牌。

樂屋網統計今年前9月台北市12個行政區的房屋均價，結果發現，大安區仍是天龍國中的天龍國，以均價每坪93.9萬元奪冠，其次為松山區每坪84.4萬元，中正區每坪83.4萬元則排名第三，至於萬華區、士林區、北投區則是敬陪末座，價格都落在每坪56.3萬元左右。

洪安怡表示，艋舺大道以北的北萬華，商業氣息較重，較容易出現治安死角的區域，自住可往南萬華區域覓屋，當地較多純住宅社區，周遭又有南機場夜市、青年公園等機能；對於想在北市購屋，又仰賴生活機能的小資族而言，也是個可考慮的選擇。

萬華 房價 角頭

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