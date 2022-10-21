快訊

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

知名女演奏家遭瘋傳裸照 恐怖前男友下場慘了！

暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

顏炳立：蛋白區率先修正 這產品還不賣會套牢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影

戴德梁行總經理顏炳立發表最新市場觀察表示，今年房市，第一季是市價賣不掉、低價買不到、買方不任性、賣方不認命；第二季是下餌容易成交難；第三季是吳郭魚、台灣鯛、石斑魚各就各位，到了目前的第四季，只剩下無奈與等待。

他表示，今年是虎嘯市場，只剩貓聲，目前買賣雙方現況是夕陽無限好，只是近黃昏，很多不動產持有者，覺得明天會更好，仍以為自己是老虎，房子還是要賣高價，但往事只能回味，根本賣不掉，因為已經「近黃昏」。

對於想買房的族群，2022年也是令人失望的一年，期待靠著政府打房、升息等，房價能下跌5%到10％，心裡總是希望打下來，只要打個5%、10%，心裡就舒服了，雖然預售屋市場受創，成屋市場清淡，但實際上房價根本沒降，大家都等到花兒都謝了。

他說，即便目前資金仍多、利率仍處相對低點，但政策打房阻斷建商購地金流，讓房市黑天鵝變大隻，房市爽日子已結束了。

在政府抑制房市、央行緊縮升息，國際經濟看法保守等情況下，房市已沒有投資、投機買氣，僅剩下自住需求。買氣衰退已是既定事實，預售屋買氣將明顯受創，成屋買氣轉緩轉淡，剛性買氣也變得遲緩，最終導致蛋白區降溫。

不過，雖然成交量萎縮，不代表房市就悲觀，主要是房市的靈魂是土地，土地需求仍強，未來都更土地將轉趨活躍，只是買氣收斂不再熱了，預期有土地交易量的城市，預售房價還是有10％的上漲空間，第4季土地市場可能會量縮，但還是樂觀價微漲。

第四季市況簡單來說，就是買氣降、量再縮、價未修、人觀望、市轉淡。第四季房市將亂象叢生，大坪數產品，若賣家還不賣就會被套牢，尤其是資金行情的激情已過，未來需理智看待房價緩修，蛋白區將率先出現修正。

示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

房市 買氣 房價

延伸閱讀

疫後房價飆升 專家：明後年售屋土增稅、房產持有稅恐上漲

專家：明年成屋量估縮10% 政府不要干預房市了

台南善化公所約雇加收規費 中飽私囊6萬多元

房市交易冷清 領頭羊預售屋市場買氣也腰斬

相關新聞

嚴陳莉蓮：納智捷n7 明年底上市

在納智捷n7接單破2.3萬台後，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮發表納智捷全新品牌識別，同時宣告將是LUXGEN新起點。嚴陳莉蓮表...

清冠一號大賣的贏家 順天堂放下龍頭包袱賺更多

全台灣最有名的中藥，非抗疫情的「清冠一號」莫屬，而受惠這帖藥的，就是台灣第一家，也是科學中藥龍頭順天堂藥廠。

笨拙宅男「蜘蛛人」比大肌肉英雄更討喜！他的建議扭轉漫威破產命運

到了一九九○年晚期，漫畫產業突然衰退，導致漫威不得不聲請破產。二○○○年，漫威請來一位新總裁扭轉頹勢。這位新總裁還沒上任，就打電話給山莫斯討論漫威的未來。

納智捷品牌日…n7亮相 嚴陳莉蓮起手式

裕隆集團攜手鴻海跨入電動車領域，旗下納智捷首款電動休旅車n7喊出百萬元以下的價格，掀起搶購潮，裕隆執行長嚴陳莉蓮昨表示，...

策略經營／拼多多轉換舞台 Temu低價戰略攻美

傳聞許久的拼多多跨境電商平台「Temu」今年9月1日悄悄登陸美國市場。Temu上線後，應用商店詳情頁顯示「Team Up...

會計師看時事／供應鏈攜手 共推低碳轉型

巴黎氣候協定與氣候行動高峰會為了在本世紀末前控制地球升溫於1.5°C內，將2050年淨零排放視為主要手段，並帶動多國將2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。