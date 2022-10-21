顏炳立：蛋白區率先修正 這產品還不賣會套牢

戴德梁行總經理顏炳立發表最新市場觀察表示，今年房市，第一季是市價賣不掉、低價買不到、買方不任性、賣方不認命；第二季是下餌容易成交難；第三季是吳郭魚、台灣鯛、石斑魚各就各位，到了目前的第四季，只剩下無奈與等待。

他表示，今年是虎嘯市場，只剩貓聲，目前買賣雙方現況是夕陽無限好，只是近黃昏，很多不動產持有者，覺得明天會更好，仍以為自己是老虎，房子還是要賣高價，但往事只能回味，根本賣不掉，因為已經「近黃昏」。

對於想買房的族群，2022年也是令人失望的一年，期待靠著政府打房、升息等，房價能下跌5%到10％，心裡總是希望打下來，只要打個5%、10%，心裡就舒服了，雖然預售屋市場受創，成屋市場清淡，但實際上房價根本沒降，大家都等到花兒都謝了。

他說，即便目前資金仍多、利率仍處相對低點，但政策打房阻斷建商購地金流，讓房市黑天鵝變大隻，房市爽日子已結束了。

在政府抑制房市、央行緊縮升息，國際經濟看法保守等情況下，房市已沒有投資、投機買氣，僅剩下自住需求。買氣衰退已是既定事實，預售屋買氣將明顯受創，成屋買氣轉緩轉淡，剛性買氣也變得遲緩，最終導致蛋白區降溫。

不過，雖然成交量萎縮，不代表房市就悲觀，主要是房市的靈魂是土地，土地需求仍強，未來都更土地將轉趨活躍，只是買氣收斂不再熱了，預期有土地交易量的城市，預售房價還是有10％的上漲空間，第4季土地市場可能會量縮，但還是樂觀價微漲。