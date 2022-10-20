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聯邦快遞培育台灣跨境電商專業人才 助中小企業延攬新血

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
聯邦快遞宣布將連續第三年贊助第七屆全國大專院校B2B跨境電商競賽，今年參賽廠商相較於往年吸引了更多業種參與。聯邦快遞提供
聯邦快遞宣布將連續第三年贊助第七屆全國大專院校B2B跨境電商競賽，今年參賽廠商相較於往年吸引了更多業種參與。聯邦快遞提供

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣布將連續第三年贊助於10月中旬正式開跑的「第七屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」（以下簡稱競賽），攜手台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會及嘉業資訊等主辦單位，幫助電商企業延攬專業人才。

在疫情催化的之下，研究單位Gartner預估，到了2025年，全球將會有將近八成的B2B交易行為在網路上發生。展望未來的B2B貿易市場，跨境電商的重要性將越來越高。也因此，中小企業對於電商人才的需求在未來會不減反增。聯邦快遞在未來將會全力助攻人才培育，累積企業的轉型動能。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「根據聯邦快遞近期發布的電商未來大調查報告，亞太地區有六成電商認為企業經營正面臨人才短缺的窘境。幫助企業盡速投入數位轉型是聯邦快遞的當務之急。延攬具國際視野、及具電商經營專業的人才更是數位轉型中的重要一環，透過贊助全國大專院校B2B跨境電商競賽，聯邦快遞希望幫助台灣電商更快與合適的人才媒合。」

今年參賽廠商以除了以食品、美妝、運動、紡織產業為主之外，也包含五金、汽機車配件、醫療器材等相關廠商，相較於往年的競賽吸引了更多業種的廠商參與。

在競賽過程中，每個參賽隊伍將由二至六名大專院校學生和至多二名指導老師組成，並與一間企業廠商媒合，經營其在阿里巴巴國際站的網路商店。在聯邦快遞和嘉業資訊業師的指導下，總計會有超越70家B2B廠商、300多位大專院校學生攜手經營電商平台，在兩個月後將以成交訂單數、詢盤轉化率、點擊轉化率等指標角逐全國總冠軍。

今年，聯邦快遞除了會和嘉業資訊提供一系列培訓課程，幫助參賽隊伍瞭解國際物流的專業資訊及B2B電商的經營技巧外，課程本身也將更著重於電商系統的實作，讓參賽學生快速完成產品上架。除此之外，聯邦快遞還會在決賽現場設置攤位安排同仁參與，透過1對1問答解答參賽學子對於國際物流產業的疑問，期待更進一步深化與學生的互動，幫助年輕人才與企業的需求接軌。

第七屆全國大專院校B2B跨境電商競賽總決賽預計於2023年1月舉行。如欲瞭解更多競賽內容，請參閱：https://b2bhr.com.tw/Competition/News/7th-alibaba-b2b

聯邦快遞除了會提供一系列培訓課程，幫助參賽隊伍瞭解國際物流，課程本身也將更著重於電商系統的實作。聯邦快遞提供
聯邦快遞除了會提供一系列培訓課程，幫助參賽隊伍瞭解國際物流，課程本身也將更著重於電商系統的實作。聯邦快遞提供

跨境電商 大專 電商

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