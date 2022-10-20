貨櫃輪9月航班準點率出爐 重要港口都僅三成

最新貨櫃輪9月航班準點率出爐，普遍重要港口準點率都在三成左右，距離最佳的準點率要回到八成，還有很長的一段距離，尤其，9月出現一個弔詭情況，運價大跌下，9月的航班準點率不見回升，有些區域還比8月塞港。

9月的航班準點率當中，主要的大陸、歐洲及美東等港口都沒有見到好轉，業界認為，運價太過激烈反應全球高通膨跟經濟下滑，在短期間內雪崩，然而各港口的人力不足，雖然貨量減少，然而航班準點率回升的速度緩慢。

大陸十一長假後，指數持續下跌108.95點，達1814點，跌幅5.6%，連續17周下滑，最新一期的SCFI貨櫃運價指數明（21）日下午才會公布，業界觀察近期的貨量及最新一期波羅的海運價指數（FBX）持續下跌，市場擔憂明天要公布的SCFI運價指數恐持續下跌，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）10月營收將會受到波及。

萬海、陽明的及長榮的法說其實都曾經提及全球的港口都還是有塞港的情況，只是全球面臨通膨、升息的議題，導致北美、歐洲等終端需求減緩，造成運價急速滑落，運價往合理的方向修正，對於貨櫃輪的長期發展較為正面，不過，在運價、貨量急跌下，港口還在塞的問題，潛藏著船舶供給數量依舊受影響。

9月大陸港口準點率及貨量同步未見成長，業界認為，在貨量減少，正常率會回升，然而，大陸持續採取清零政策，各大港口管控還是很嚴格，造成人力上不足，再加上有些貨車司機也因為管控，內陸貨櫃的拖運到港口會有一些突發情況，常常會造成船期延誤，所以出現9月上海、寧波舟山港的船班準點率比8月還差的情況。

北美市場港口作業速度還是緩慢，美西因為之前傳出罷工，所以業界都將貨轉往美東，所以到目前為止，還是出現美東的貨量比美西還多的情況，以港口的作業情況分析，美東港口到目前為止還在塞，只是塞的天數比過去減緩，像美東的重要港口薩凡納，船舶還是要等待4天才能進港作業，其餘美東港口最少要等2天。

至於歐洲市場還是呈現船舶等待進港裝卸作業，漢堡目前等待天數為2天，準點率僅31%，不過較8月回升，業界認為，主要是之前歐洲地區有碼頭工作罷工，所以航商在航班的調度已經提前準備，所以準點率比8月好。