國泰航空推精選航點限時特賣 最高可享3,000元優惠

隨著全球旅遊鬆綁的腳步，國泰航空整裝待發，為渴望飛行的旅客推出精選航點優惠。自2022年10月20日起至11月9日止，預訂台灣出發前往歐洲、北美、紐澳及亞洲精選航點機票，最高可享新台幣3,000元折扣。

國泰航空精選優惠航點包含台灣（台北、台中、高雄）經香港來回歐洲、北美、紐澳及亞洲共24個城市， 即日起至2023年3月31日出發（2023年1月18至25日除外），除東南亞經濟艙優惠新台幣500元外，其他航點經濟艙優惠新台幣2500元、特選經濟艙優惠新台幣3,000元。

國泰航空精選優惠航點：

優惠折扣500元：適用東南亞的曼谷、雅加達、吉隆坡經濟艙。

優惠折扣2,500元：適用歐洲的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、米蘭、巴黎、特拉維夫、蘇黎世；美洲的洛杉磯、舊金山、波士頓、紐約、溫哥華、多倫多；澳洲雪梨、墨爾本、伯斯；中東及南亞的杜拜、班加羅爾，加德滿都之經濟艙。

優惠折扣3,000元：適用歐洲的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、曼徹斯特、馬德里、米蘭、巴黎、特拉維夫、蘇黎世；美洲的洛杉磯、舊金山、波士頓、紐約、溫哥華、多倫多；澳洲雪梨、墨爾本、伯斯之特選經濟艙。

國泰航空提供台北，台中，高雄飛往國際航空樞紐-香港的航班服務，旅客可於香港國際機場享受餐飲、購物的樂趣，開展無限精彩旅程。精選優惠可依旅客不同需求選擇輕便、標準、彈性三種票價，並提供更靈活的彈性規劃，活動期間享無限次免費更改機票。詳情請瀏覽國泰航空官網。或洽各大旅行社。國泰航空將逐步重啟更多航點，期盼與你一起飛行。