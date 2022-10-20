快訊

英國首相特拉斯請辭 保守黨下週選出繼任人選

獨／掏腰包負擔國人赴日PCR費用？ 高端「強調11字」回應

比分Live／中華擋不住南韓攻勢又丟1分 2：6落後擴大

北市府前進亞洲最大旅遊貿易展 爭取國際MICE活動至台北舉辦

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
觀傳局專門委員沈永華(左)與新加坡會議與獎勵旅遊體驗發展司署長Dr.Edward_Koh(右)，分享後疫情時代城市會展推廣經驗。圖／北市觀傳局提供
觀傳局專門委員沈永華(左)與新加坡會議與獎勵旅遊體驗發展司署長Dr.Edward_Koh(右)，分享後疫情時代城市會展推廣經驗。圖／北市觀傳局提供

隨著開放邊境管制、重啟商業交流，台北市政府觀光傳播局為爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）到台北市舉辦，帶動會展產業商機及觀光效益，10月19至21日赴新加坡參與亞洲規模最大「ITB Asia」，並攜手寒舍艾麗酒店、萬豪酒店、台北喜來登等北市優質旅館業者組成台北MICE推廣團，向國際買家、在地業者推廣台北市會展及獎勵補助方案、一站式服務及城市特色旅遊資源。

因應近年全球外在環境的轉變，會展需求日益多元，而臺北市具備各類特色場地，足以符合線上線下及虛實整合之趨勢，其中擁有山巒線條造型的「台北流行音樂中心」，與獲選時代雜誌2021全球最佳百大景點的「臺北表演藝術中心」，不僅外觀具特色更有大容量，北藝具容納2,300人的超級大劇場，北流表演廳更能容納5,000人，為台北舉辦中大型MICE活動提供堅實支持。

此外，台北市是東北亞第一個加入世界觀光旅遊委員會（WTTC）安全旅遊戳記計畫（Safe Travels Stamp）的城市，於2021年起成為國際安全服務鏈的一員，也因極具多元包容，致力保護自然景觀及新舊融合的文史風貌，被《寂寞星球》（Lonely Planet）選為2022年十大最佳旅遊城市之一。

觀傳局專門委員沈永華表示，北市府致力打造本市為MICE在亞洲的首選城市，不斷提升硬體場館、會展補贊助與行政協助，期待在各國旅遊限制逐漸放寬的環境中，能到台北舉辦MICE活動，親身體驗台北的便捷、安全與獨特城市風貌。

本次觀傳局分別拜訪馬來西亞會議展覽局營運長Mr. Noor Ahmad Hamid、新加坡會議與獎勵旅遊體驗發展司署長Dr.Edward Koh及國際會議協會（ICCA）亞太區處長Ms. Waikin Wong，針對後疫情時代各國政府對於MICE、觀光產業和國際會議復甦的趨勢以及未來發展等議題進行交流，期待重啟台北會展商機。

觀光 新加坡 馬來西亞

延伸閱讀

北市府高層遭疑尼莎颱風來襲未現場坐鎮 柯文哲：一棵樹倒當然不用去看

鍾東錦參訪大數據中心、綠營場外抗議 柯文哲：市政交流

影／綠議員參選人抗議柯鍾會 要求鍾東錦離開台北

與日本五市簽署合作備忘錄 柯文哲：深化台日國際交流

相關新聞

專家：明年成屋量估縮10% 政府不要干預房市了

連任第二屆中華民國不動產聯盟總會理事長的林正雄今（20）日指出，今年房市交易量持平，不過在打房政策、惡性通膨等景氣影響，...

中油奪玉山獎7大獎 組織碳中和加油站、公廁服務獲肯定

第19屆國家品牌玉山獎昨（19）日晚間頒獎，中油勇奪7大獎項，其中5項最佳產品獎分別為「國光牌特級液壓油AWS系列產品」...

「2022智慧能源高峰會」 產官學討論降低碳排放

台灣Panasonic集團、台灣中油公司與崑山科大合作今天舉辦「2022智慧能源高峰會」，邀請產官學研各界討論智慧能源發...

高雄今年上半年房市狀況曝 30年以上老公寓多被「年輕人」買走

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄屋齡逾30年以上的老公寓，一半以上是年輕人買的，且核貸成數接近8成，與新...

總統套房一晚32萬的「日月行館」賣了！台壽砸7.81億當房東 網路好感度偏高

日月潭旁的地標建築「日月行館」是「蔣公行館」的舊址，可以把日月雙潭的美景盡收眼底，住一晚至少2萬元起跳。中信金控18日代子公司台灣人壽宣布，擬斥資約新台幣7.81億元買下南投日月行館99%股權，未來預計分成2期完成交割，不過強調後續仍須經過南投縣政府與金管會保險局審核同意。

得電池者得天下 磷酸鋰鐵電池成市場主流

得電池者得天下，在零碳排的趨勢下，全球新能源車產業正處於快速成長期，連帶有電動車心臟之稱的動力電池商機跟著引爆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。