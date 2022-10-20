北市府前進亞洲最大旅遊貿易展 爭取國際MICE活動至台北舉辦

隨著開放邊境管制、重啟商業交流，台北市政府觀光傳播局為爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）到台北市舉辦，帶動會展產業商機及觀光效益，10月19至21日赴新加坡參與亞洲規模最大「ITB Asia」，並攜手寒舍艾麗酒店、萬豪酒店、台北喜來登等北市優質旅館業者組成台北MICE推廣團，向國際買家、在地業者推廣台北市會展及獎勵補助方案、一站式服務及城市特色旅遊資源。

因應近年全球外在環境的轉變，會展需求日益多元，而臺北市具備各類特色場地，足以符合線上線下及虛實整合之趨勢，其中擁有山巒線條造型的「台北流行音樂中心」，與獲選時代雜誌2021全球最佳百大景點的「臺北表演藝術中心」，不僅外觀具特色更有大容量，北藝具容納2,300人的超級大劇場，北流表演廳更能容納5,000人，為台北舉辦中大型MICE活動提供堅實支持。

此外，台北市是東北亞第一個加入世界觀光旅遊委員會（WTTC）安全旅遊戳記計畫（Safe Travels Stamp）的城市，於2021年起成為國際安全服務鏈的一員，也因極具多元包容，致力保護自然景觀及新舊融合的文史風貌，被《寂寞星球》（Lonely Planet）選為2022年十大最佳旅遊城市之一。

觀傳局專門委員沈永華表示，北市府致力打造本市為MICE在亞洲的首選城市，不斷提升硬體場館、會展補贊助與行政協助，期待在各國旅遊限制逐漸放寬的環境中，能到台北舉辦MICE活動，親身體驗台北的便捷、安全與獨特城市風貌。

本次觀傳局分別拜訪馬來西亞會議展覽局營運長Mr. Noor Ahmad Hamid、新加坡會議與獎勵旅遊體驗發展司署長Dr.Edward Koh及國際會議協會（ICCA）亞太區處長Ms. Waikin Wong，針對後疫情時代各國政府對於MICE、觀光產業和國際會議復甦的趨勢以及未來發展等議題進行交流，期待重啟台北會展商機。