興大攜手BSI、八達 簽自願碳計算國際認證實驗室MOU

國立中興大學與BSI英國標準協會、八達創新科技公司，今（20）日共同簽署成立「自願碳計算國際認證實驗室」合作備忘錄，未來將從人才培育、協助產業等面向，達到淨零排放的目標。

BSI英國標準協會是全球第一個碳足跡和碳中和標準的制定單位，八達創新科技為全球知名電動車三電系統開拓者，聯盟目標將聚焦在兩大方向，包含開設碳管理國際證書之高階人才專班，以及建立二輪電動車碳排放國際認證方法學。

簽約儀式由興大副校長詹富智、BSI東北亞區總經理蒲樹盛、八達創新科技董事長姚立和、興大化學系終身特聘教授林寬鋸代表簽約，證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝、旭揚創投董事長邰中和共同見證。

詹富智指出，政府宣示2050年淨零碳排，如何計算碳足跡、取得碳權是很重要的機制，興大能與全球最早制定碳足跡和碳中和標準的BSI英國標準協會合作，將來會在興大設立國際認證實驗室，從人才培育、協助產業等面向達到淨零排放的目標。

林寬鋸表示，減碳新經濟已成為淨零排放顯學，一家ESG企業永續長存的關鍵在於如何超前部署「碳精算」的方程式，全方位科學計量碳盤查及產品碳足跡。

蒲樹盛在簽約儀式中提到，BSI是全球第一個碳足跡和碳中和標準的制定單位，有責任與義務協助企業應對即將面臨的歐盟「碳邊境調整機制」、美國碳關稅與綠色供應鏈減碳等要求。

BSI即將與永續科技菁英學院合作，開設國際通用碳管理證書，優先目的在協助中部地區特色產業如自行車、工具機、光電及半導體產業鏈的企業幹部，提供從永續研習課程、永續雲維運、產品碳足跡認證，到碳中和技術服務及碳邊境稅的相關服務，期望未來大台中地區成為綠色城市的國際標竿。

姚立和表示，八達創新是與特斯拉電動車技術源頭-美國ACP公司長期密切合作的關係企業。當特斯拉也著手推動二輪電動概念車時，可以預測未來電動輔助自行車的創新附加價值，將融合四大技術：「智慧電控系統」、「物聯網」、「區塊鏈」與「碳權回饋機制」。

八達創新已優先專利佈局及自動化製造二輪電動車智慧化的核心套件（電池+馬達+控制器+物聯網）產品，未來將提升台灣自行車產業國際競爭力，以再創全球制高點為終極目標。

姚立和說，能夠與林寬鋸教授領導的碳權團隊合作成立「自願碳計算國際認證實驗室」，八達創新將提供産學合作執行方案，配合BSI第三方認證機構的稽核機制，建立二輪電動車碳排放的國際認證方法學，協助自行車企業從盤查碳足跡、產出碳權到碳交易一條龍服務平台。

邰中和則說，中興大學具有非常特殊的條件來推動碳的國際認證，現階段各界都在摸索對的路，希望此次透過BSI把國外正式的認證機制導入，與興大及八達創新的合作，在自願碳計算國際認證領域，開創新局。

此次由林寬鋸教授所引領的碳治理合作聯盟，除了提供企業碳中和的完整解決方案，遠程目標將推及自願碳計算平台至社會大眾，提供「中和個人碳足跡」的服務模式，讓一般民眾也能透過行動裝置，即時檢視自身所獲取的碳權回饋，進一步形塑成可永續循環的消費模式，落實世界公民救地球的願景。