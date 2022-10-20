陽明首參加國家品牌玉山獎甄選 獲傑出企業首獎

陽明海運（2609）於今(2022)年首次參加國家品牌玉山獎甄選，即榮獲「傑出企業類」全國首獎殊榮，其穩健的營運表現及長期ESG永續作為備受肯定。

陽明海運表示，「國家品牌玉山獎」多年來致力於激勵企業提升服務品質與研發創新能力，由產、官、學專家所組成的評審團，甄選最具優質競爭力之傑出企業，為台灣最具公信力的企業評選盛事。

陽明海運憑藉其卓越的運輸服務及智慧化的船隊管理，在多變的航運產業中躋身全球第九大航商，立足台灣、航向全球。同時，陽明海運也秉持取之於社會、用之於社會的理念，對永續議題持續的關注與投入，除透過船舶設備改裝與節能減碳措施，逐年降低船隊碳排，今年與湛藍海洋聯盟合作投入海洋環境清理計畫，結合陽明海運同仁的力量淨灘、淨港，並宣揚海洋環境保護理念。

此外，陽明海運也支持國立海洋科技博物館的珊瑚復育計畫，以保護海洋生態並支持生物多樣性維護；為實現社會共榮，陽明海運也積極與海事院校進行產學合作，冀能厚植國內專業海事人才，強化台灣海運發展實力，旗下文化基金會也透過策展方式推廣海洋文化，將海洋教育向下紮根。

陽明海運於適逢成立五十周年之際，榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業首獎的肯定別具意義，象徵其半世紀專注貨櫃航運本業經營的重要里程碑，未來也將繼續落實永續經營，精進服務品質，持續推動產業數位轉型及強化公司治理，並協助社會及環境永續發展。