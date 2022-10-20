快訊

出國旅遊解封！6家產險開賣新版海外突發疾病險 僅1家賠法定傳染病

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

板橋大遠百周年慶首日業績突破億元 精品包經典款熱賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
板橋大遠百週年慶今日火熱開跑，現場由遠百總經理徐雪芳(左4)攜手各大品牌高層， 為週年慶拉開序幕。圖/遠百提供
板橋大遠百週年慶今日火熱開跑，現場由遠百總經理徐雪芳(左4)攜手各大品牌高層， 為週年慶拉開序幕。圖/遠百提供

板橋大遠百週年慶今（20）日正式開跑，特別規劃「冰雪奇幻派對」主題，遠百總經理徐雪芳領軍開店，現場還邀請到萊雅集團副總裁蔣喆敏、資生堂副董事長長尾達樹、CHANEL執行董事Olivier Combemorel、Dior台灣區總經理吳佳潔、雅詩蘭黛營運業務總經理宗守莊等各大品牌集團高層齊站台，並有鼓隊、儀隊各式勁熱演出。開門當下有近百名萬聖變裝兒童入館討糖，人潮湧入，為板橋大遠百週年慶創氣勢、開紅盤。板橋大遠百週年慶估首日業績破億元。

板橋大遠百周年慶10月20日起正檔促銷加碼優惠，特別分享全館熱門各項獨家、話題性流行商品，並與14大銀行共同促銷打造CP值最高回饋給廣大消費者，百貨服飾名品累計滿5000送500、化妝品與內睡衣單筆2000送200，10月31日前單筆1萬再送200。10月31日前1樓國際精品單筆1萬送1千。大家電指定專櫃單筆1萬送1千、黃金珠寶區加碼單櫃滿15萬送2000、35萬送5000；更有高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送800。

刷卡還能享更多優惠，14大指定銀行全館單筆分期5,500就送200，還有11大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆分期1萬送500；週年慶首四日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額點數再享10倍送。板橋大遠百並與遠東商銀獨家加碼，於1樓~2樓國際精名品消費刷遠銀卡單筆分6期滿5萬再加送1000，滿10萬再加送2000。

今年精品包款仍以各品牌經典款熱賣，如GUCCI馬銜扣、BV編織、Ferragamo STUDIO系列，服裝考量暖冬因素，今年推薦POLO、WEEKEND的針織衫、KENZO衛衣取代厚重大衣，另外OMEGA推出限量錶款及板大首賣款，HOF舉辦高級訂製珠寶巡迴展等。

另外，新櫃及快閃櫃部分10月1日引進ELLA代言流行包款Robinmay，以繽紛多變的包款吸引年輕人目光。還有網路話題品牌HOMESHOP及 PIZZA CUT FIVE及新銳設計品牌Rather進駐快閃，家用家電更有「ROBOROCK石頭科技掃地機器人」、傢飾寢飾快閃櫃「枕好睡」、「LG x集雅社」快閃櫃。餐飲部分今年增加MOMO Paradise、了凡油雞飯麵及添好運形象改裝，大食代美食街亦引進多家新的美食攤位。

遠百 家電 珠寶

延伸閱讀

遠百信義A13預購大發 千萬刷手現身周年慶首日進帳2.5億

信義商圈周年慶百貨戰 新光三越吳昕陽對首波買氣比讚

張清芳金嗓獻唱CINDY CHAO藝術珠寶典藏館開幕晚宴

AKIRA為新光三越催點數 代言影片首曝光女性會員超high

相關新聞

得電池者得天下 磷酸鋰鐵電池成市場主流

得電池者得天下，在零碳排的趨勢下，全球新能源車產業正處於快速成長期，連帶有電動車心臟之稱的動力電池商機跟著引爆。

總統套房一晚32萬的「日月行館」賣了！台壽砸7.81億當房東 網路好感度偏高

日月潭旁的地標建築「日月行館」是「蔣公行館」的舊址，可以把日月雙潭的美景盡收眼底，住一晚至少2萬元起跳。中信金控18日代子公司台灣人壽宣布，擬斥資約新台幣7.81億元買下南投日月行館99%股權，未來預計分成2期完成交割，不過強調後續仍須經過南投縣政府與金管會保險局審核同意。

中油奪玉山獎7大獎 組織碳中和加油站、公廁服務獲肯定

第19屆國家品牌玉山獎昨（19）日晚間頒獎，中油勇奪7大獎項，其中5項最佳產品獎分別為「國光牌特級液壓油AWS系列產品」...

「2022智慧能源高峰會」 產官學討論降低碳排放

台灣Panasonic集團、台灣中油公司與崑山科大合作今天舉辦「2022智慧能源高峰會」，邀請產官學研各界討論智慧能源發...

高雄今年上半年房市狀況曝 30年以上老公寓多被「年輕人」買走

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄屋齡逾30年以上的老公寓，一半以上是年輕人買的，且核貸成數接近8成，與新...

都更機會高不高？ 新北住都中心：看這5點就知

常有民眾詢問，「我家建物屋齡超過30年了，都更重建的機會高嗎」，專責推動都更的新北住都中心表示，從房屋條件來看，若符合位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。