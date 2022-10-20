板橋大遠百周年慶首日業績突破億元 精品包經典款熱賣

板橋大遠百週年慶今（20）日正式開跑，特別規劃「冰雪奇幻派對」主題，遠百總經理徐雪芳領軍開店，現場還邀請到萊雅集團副總裁蔣喆敏、資生堂副董事長長尾達樹、CHANEL執行董事Olivier Combemorel、Dior台灣區總經理吳佳潔、雅詩蘭黛營運業務總經理宗守莊等各大品牌集團高層齊站台，並有鼓隊、儀隊各式勁熱演出。開門當下有近百名萬聖變裝兒童入館討糖，人潮湧入，為板橋大遠百週年慶創氣勢、開紅盤。板橋大遠百週年慶估首日業績破億元。

板橋大遠百周年慶10月20日起正檔促銷加碼優惠，特別分享全館熱門各項獨家、話題性流行商品，並與14大銀行共同促銷打造CP值最高回饋給廣大消費者，百貨服飾名品累計滿5000送500、化妝品與內睡衣單筆2000送200，10月31日前單筆1萬再送200。10月31日前1樓國際精品單筆1萬送1千。大家電指定專櫃單筆1萬送1千、黃金珠寶區加碼單櫃滿15萬送2000、35萬送5000；更有高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送800。

刷卡還能享更多優惠，14大指定銀行全館單筆分期5,500就送200，還有11大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆分期1萬送500；週年慶首四日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額點數再享10倍送。板橋大遠百並與遠東商銀獨家加碼，於1樓~2樓國際精名品消費刷遠銀卡單筆分6期滿5萬再加送1000，滿10萬再加送2000。

今年精品包款仍以各品牌經典款熱賣，如GUCCI馬銜扣、BV編織、Ferragamo STUDIO系列，服裝考量暖冬因素，今年推薦POLO、WEEKEND的針織衫、KENZO衛衣取代厚重大衣，另外OMEGA推出限量錶款及板大首賣款，HOF舉辦高級訂製珠寶巡迴展等。

另外，新櫃及快閃櫃部分10月1日引進ELLA代言流行包款Robinmay，以繽紛多變的包款吸引年輕人目光。還有網路話題品牌HOMESHOP及 PIZZA CUT FIVE及新銳設計品牌Rather進駐快閃，家用家電更有「ROBOROCK石頭科技掃地機器人」、傢飾寢飾快閃櫃「枕好睡」、「LG x集雅社」快閃櫃。餐飲部分今年增加MOMO Paradise、了凡油雞飯麵及添好運形象改裝，大食代美食街亦引進多家新的美食攤位。