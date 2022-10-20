萬海今舉行虹春輪與東春輪命名典禮暨公益捐贈活動

萬海航運（2615）於10月20日上午假南韓三星重工巨濟船廠舉行13,100 TEU系列「WAN HAI A07虹春輪」及「WAN HAI A08東春輪」雙船命名典禮暨公益捐贈活動。

本次命名的兩艘新造船是由南韓三星重工船廠所建造13,100 TEU系列船的第一及第二艘，命名典禮邀請樂天製菓全球銷售部常務理事崔珍兒女士（Ms. Iris Choi）以及陶氏化學國際物流部部長李貞敏女士（Ms. Jeongmin Lee）分別擔任「WAN HAI A07 虹春輪」及「WAN HAI A08 東春輪」的命名人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的祝福。

萬海航運委由南韓三星重工船廠所建造的13,100TEU系列船舶共計13艘，為目前萬海航運自有船隊當中最大型的船舶。船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達22節。

此系列船舶採用新型主機設計，配備全平衡扭曲球型舵以及螺槳前的預旋流裝置，有效減少阻力達到節能效果。此外，系列船舶皆安裝AMP (Alternative Maritime Power) 岸電系統，可減少船舶靠岸時燃燒燃油之碳排放，並提前符合EEDI(Energy Efficiency Design Index) phase III最高標準，達到環保減碳效果，迎合綠色航運趨勢。這系列船舶還取得「智能船舶」認證，有助於強化船舶安全管理。第一艘「WAN HAI A07 虹春輪」即將於10月底竣工交船，投入萬海航運北美航線營運，提供客戶優質且安全的運送服務。

萬海航運表示，致力於社會公益，本次命名典禮結合公益捐贈一同進行，透過捐贈日常物資給巨濟市綜合社會福祉館以及玉浦綜合社會福祉館等兩間位於南韓巨濟市的社福單位，回饋幫助船廠當地的弱勢族群，期盼藉此傳遞愛的關懷，點亮需要幫助的角落，傳遞貨櫃傳遞愛，因為萬海，世界很近。