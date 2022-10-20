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工研院攜手僑委會深耕新南向 明年擬設泰國服務據點

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導
工研院院長劉文雄。記者侯永全／攝影
工研院院長劉文雄。記者侯永全／攝影

近年在美中貿易戰與疫情的衝擊下，加速全球供應鏈移轉至東南亞，為協助海外台商事業發展及產業轉型，工研院與僑務委員會共同推動「全球僑台商產業升級與技術服務方案」，於今（20）日共同舉辦線上說明會，向僑委會的駐外人員介紹工研院的服務能量；工研院更針對目標國家的產業需求，超前部署新南向，預計於明年在泰國成立首個服務據點，協助台商掌握未來商機。

工研院院長劉文雄表示，新冠疫情和美中科技紛爭加速全球供應鏈重組，促使更多台商前進東協設置生產基地，分散風險並開發東協市場商機，已成為不可逆的趨勢。針對經貿新局勢，工研院以「台商創新與轉型的引擎」自許，透過跨領域研發、優質專利、產業分析、轉型輔導、資本市場連結科技市場等五大資源與機制，協助產業轉型升級。

劉文雄也指出，自2021年初開始，工研院與僑委會合作出版「全球僑台商技術服務手冊」並持續更新；此外，透過僑委會鏈結，工研院和亞洲台商總會在2021年6月合作成立「亞洲台商技術服務中心」，串接僑台商與工研院，例如協助越南FIDC台商工業區提升廢水處理等級、泰國台商東豐纖維轉型智慧工廠等，成效受到合作企業的肯定。

工研院院長劉文雄觀察，新南向國家經濟快速崛起，泰國目前積極發展電動車、綠能等新興產業，更是台商重點布局的國家。劉文雄認為「不能靠單一企業單打獨鬥，必須要合作打團體戰」因此，工研院擬強化服務能量，正在規劃於2023年在泰國曼谷設立「工研院泰國服務據點」，透過與當地夥伴合作，期對泰國台商的升級轉型提供更多協助，同時深化與泰國科研機構的鏈結與合作。

台商 工研院 泰國

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