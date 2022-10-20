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中油奪玉山獎7大獎 組織碳中和加油站、公廁服務獲肯定

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
第19屆國家品牌玉山獎19日晚間頒獎，台灣中油勇奪7大獎項。圖／中油提供
第19屆國家品牌玉山獎19日晚間頒獎，台灣中油勇奪7大獎項。圖／中油提供

第19屆國家品牌玉山獎昨（19）日晚間頒獎，中油勇奪7大獎項，其中5項最佳產品獎分別為「國光牌特級液壓油AWS系列產品」、「生質低碳植物油塗料」、「脫芳香烴環保溶劑D80」、「航空加油作業流程智能電子檢核系統」及「組織碳中和加油站」，「組織碳中和加油站」更榮獲全國最佳產品類首獎，此外，中油長期受到肯定的「公廁服務」也獲頒最佳人氣品牌獎。

中油表示，獲得最佳產品獎首獎的「組織碳中和加油站」為台南營業處前鋒路加油站，2019年建置「創能」、「儲能」、「用能系統」，成為智慧綠能示範站，接續將能源利用最佳化，以降低溫室氣體排放量，經第三公正單位認證，購買足量碳權進行抵換，成為台灣第一座「組織碳中和加油站」，實現「在地碳權」，「在地抵換」願景，因此脫穎而出獲得最佳產品全國首獎殊榮。

其他四項最佳產品獎包括「國光牌特級液壓油AWS」系列產品，其具備優良減磨性能、低硫含量特性，於製程上創新響應環保節能，獲得國際大廠認證肯定；另「脫芳香烴環保溶劑D80」降低芳香烴及有毒物質含量，大幅減少對人體及環境的危害；「生質低碳植物油塗料」則為生質多元醇環保複合材料製成，具抗污性、耐候性及高防蝕性等特色，大幅降低揮發性有機物（VOCs），進一步達到減少碳足跡目的。而「航空加油作業流程智能電子檢核系統」則透過智能電子檢核系統即時示警通報異常作業，並利用大數據資料庫分析及預防地勤安全事故發生，建立兼顧管理與技術的資訊及新興營運風險管理措施。

中油多年來投入公廁服務，在疫情期間加強清消，持續開放，為在外奔波民眾提供潔淨衛生的如廁環境，從上到下落實永續行動，是此次榮獲最佳人氣品牌獎的重要原因。

中油指出，此次獲獎展現台灣中油以「聚焦永續韌性、減碳友善環境」為目標的決心，未來中油持續落實企業社會責任，戮力兼顧安全與衛生，以達追求永續發展的經營使命。

中油 加油站 環保 公廁

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