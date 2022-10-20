WeMo六周年策略連三發 電池容量升級續航力更強

亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter（威摩科技）將滿6週年，今（20）日發布全新品牌視覺，進一步全面升級電動機車軟硬體配備，不僅導入國家級與高鐵、北捷同步的高規格抗菌鍍膜，再加裝百萬用戶期待的八爪手機支架，且全面陸續為全台WeMo共享機車升級大容量電池，加長27%的行駛里程，不僅續航力增加，更滿足用戶的心聲，期盼帶給大家全新的服務印象。

今年下半年起，WeMo力推三大方針政策，8月中推出WeMo RenTour（旅途共享運具推進器），為提供支持者更大福利，9月底WeMo PASS（首創共享機車訂閱制）上線，10月全面進行品牌升級計畫。以WeMo多元化共享服務貼近Z世代，讓WeMo成為大家生活中的好朋友。

WeMo分析平台大數據，發現WeMo用戶群熱愛追求新體驗，並且懂得享受生活，喜愛參與戶外娛樂活動，因此 「白晝之夜」、「太空港藝術音樂嘉年華」等近期大型戶外派對與演唱會期間，除了整體租借頻次較平日成長近5倍外，和去年（2021）疫情三級警戒期間相比，整體用戶APP開啟次數更是提升 430%。WeMo敏捷團隊也進一步發覺到民眾日常出行的需求，不只需要「好尋車」、「租還便利」外，大家也在意個人化的服務設計體驗。