八貫第3季EPS1.91元創新高 毛利率31％攀高峰

專業TPU機能布暨成品廠八貫企業（1342）今（20）日公告第3季營運成果，第3季營收6.45億元、23.16%，營業利益1.37億元、年增51.18%，稅後純益1.30億元、年增70.81%，每股稅後純益（EPS）1.91元，創歷史單季新高。

八貫表示，受惠重症醫療床、管材、防彈背心等新品訂單挹注，加上全球各國邊境管制逐步鬆綁，航空業復甦商機，激勵空巴、波音新機交機潮，帶動公司醫療與航太救生產品比重增長，在營收規模與高毛利產品比重成長下，推升今年每股稅後盈餘（EPS）逐季成長，自第1季的1.52元、第2季1.85元，第3季達1.91元、創歷史單季新高。

八貫指出，第3季毛利率31％，亦創歷史新高，較第2季28%增加3個百分點，亦較去年同期成長6個百分點。係因佈局利基型產業，並以高技術門檻為優勢，且產品組合趨向高毛利結構所帶動，且在匯兌收益挹注下，繳出第三季營益率21%、稅後淨利率20%之三率三升佳績。

八貫表示，第4季產能維持滿載，營收可望優於去年同期，全年營運表現續攀峰可期。展望明年，隨著訂單表現與新產能逐步提升，德興一路第二期建廠完成，第三台淋膜機、17台智能型高週波機台陸續到位，總產能將逐步拉高至50億元，中長期營運穩健正向。