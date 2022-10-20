快訊

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

人倫悲劇！雲林男酒後持木棍打死75歲高齡母親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄今年上半年房市狀況曝 30年以上老公寓多被「年輕人」買走

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
今年上半年高雄市區屋齡30年以上的老公寓，有超過一半以上的買家是年輕人。示意圖／記者王昭月翻攝
今年上半年高雄市區屋齡30年以上的老公寓，有超過一半以上的買家是年輕人。示意圖／記者王昭月翻攝

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄屋齡逾30年以上的老公寓，一半以上是年輕人買的，且核貸成數接近8成，與新成屋的貸款成數不相上下。

年輕人買房一定喜新厭舊嗎？那可不，融聯徵中心新增房貸資料顯市，今年上半年高雄的老公寓買氣並不差，30歲至40歲的購屋者占33.1%多，60歲以上僅不到1成。

台灣房屋愛河之心加盟店長林家福分析指出，老公寓總價低、室內坪數大、生活機能成熟，是獲市場偏愛的主因，尤其近年高雄房價大幅上漲，想在市區買全新的電梯大樓，要價幾乎都是千萬元起跳，低總價但實坪高的老公寓，儘管要爬樓梯，但房價相對親民。

另據實價登錄，高雄老公寓平均房價每坪約14.1萬元左右，近一年來還是有兩成漲幅。林家福並指出，不少老公寓多位在機能成熟的精華地段，高雄火車站前及後驛商圈，老公寓約3至400萬元可入手，整新後成交價可拉高至5、600萬元。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮也說，近年銀行針對老公寓的核貸成數也不低，主要因為評估核貸條件時不僅看屋齡，還看貸款人財務信用，物件地段、建築結構、剩餘耐用年限等，老公寓如果整體條件都不錯，銀行承擔風險低，就能獲得較高核貸成數。

李家妮也提醒，除貸款條件，多數老公寓需額外準備一筆修繕裝潢費，建議購屋族可多方綜合評估，並請銀行評估鑑價行情，確保符合預算與需求。

房價 房貸 買房 房市 高雄市

延伸閱讀

全聯投93.7億 在高雄岡山本洲園區蓋建冷鏈物流中心

北市選戰這人「沒機會了」 吳子嘉：沒有魅力難讓年輕人支持

轉化高雄硬派形象 台灣設計展集結在地隱形冠軍

無黨籍高雄市長參選人鄭宇翔再拋勁爆政見 主張高雄設這個

相關新聞

得電池者得天下 磷酸鋰鐵電池成市場主流

得電池者得天下，在零碳排的趨勢下，全球新能源車產業正處於快速成長期，連帶有電動車心臟之稱的動力電池商機跟著引爆。

總統套房一晚32萬的「日月行館」賣了！台壽砸7.81億當房東 網路好感度偏高

日月潭旁的地標建築「日月行館」是「蔣公行館」的舊址，可以把日月雙潭的美景盡收眼底，住一晚至少2萬元起跳。中信金控18日代子公司台灣人壽宣布，擬斥資約新台幣7.81億元買下南投日月行館99%股權，未來預計分成2期完成交割，不過強調後續仍須經過南投縣政府與金管會保險局審核同意。

「2022智慧能源高峰會」 產官學討論降低碳排放

台灣Panasonic集團、台灣中油公司與崑山科大合作今天舉辦「2022智慧能源高峰會」，邀請產官學研各界討論智慧能源發...

高雄今年上半年房市狀況曝 30年以上老公寓多被「年輕人」買走

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄屋齡逾30年以上的老公寓，一半以上是年輕人買的，且核貸成數接近8成，與新...

都更機會高不高？ 新北住都中心：看這5點就知

常有民眾詢問，「我家建物屋齡超過30年了，都更重建的機會高嗎」，專責推動都更的新北住都中心表示，從房屋條件來看，若符合位...

房價下跌要來了？ 專家：最快明年這時候反轉下跌

據住展雜誌統計，北台灣新建案今年來每月的近一年平均銷售率在2月達到61.33％最高點，之後便逐月下滑，至今年9月，近一年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。