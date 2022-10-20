高雄今年上半年房市狀況曝 30年以上老公寓多被「年輕人」買走

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年上半年高雄屋齡逾30年以上的老公寓，一半以上是年輕人買的，且核貸成數接近8成，與新成屋的貸款成數不相上下。

年輕人買房一定喜新厭舊嗎？那可不，融聯徵中心新增房貸資料顯市，今年上半年高雄的老公寓買氣並不差，30歲至40歲的購屋者占33.1%多，60歲以上僅不到1成。

台灣房屋愛河之心加盟店長林家福分析指出，老公寓總價低、室內坪數大、生活機能成熟，是獲市場偏愛的主因，尤其近年高雄房價大幅上漲，想在市區買全新的電梯大樓，要價幾乎都是千萬元起跳，低總價但實坪高的老公寓，儘管要爬樓梯，但房價相對親民。

另據實價登錄，高雄老公寓平均房價每坪約14.1萬元左右，近一年來還是有兩成漲幅。林家福並指出，不少老公寓多位在機能成熟的精華地段，高雄火車站前及後驛商圈，老公寓約3至400萬元可入手，整新後成交價可拉高至5、600萬元。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮也說，近年銀行針對老公寓的核貸成數也不低，主要因為評估核貸條件時不僅看屋齡，還看貸款人財務信用，物件地段、建築結構、剩餘耐用年限等，老公寓如果整體條件都不錯，銀行承擔風險低，就能獲得較高核貸成數。

李家妮也提醒，除貸款條件，多數老公寓需額外準備一筆修繕裝潢費，建議購屋族可多方綜合評估，並請銀行評估鑑價行情，確保符合預算與需求。