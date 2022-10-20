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藥華藥竹北廠動土 與台中新廠2026年合創400億元產值

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
藥華醫藥20日舉行動土典禮，總經理黃正谷（左起）、執行長林國鐘、董事長詹青柳、美洲總裁Meredith Manning及資深銷售暨行銷副總Roddy Mcilwain合影。記者謝柏宏／攝影
藥華醫藥20日舉行動土典禮，總經理黃正谷（左起）、執行長林國鐘、董事長詹青柳、美洲總裁Meredith Manning及資深銷售暨行銷副總Roddy Mcilwain合影。記者謝柏宏／攝影

藥華藥（6446）斥資51億元將興建的竹北廠，今（20）日舉行動土典禮，為公司成立以來最大的建廠計畫，藥華醫藥董事長詹青柳表示，為因應明年取得日本、中國大陸的真性紅血球增多症（PV）藥證，以及韓國的保險給付，藥藥華藥必須加速產能擴充，這座廠房預計2025年完工，2026年投產，屆時加計台中廠可創造近400億元產值。

藥華醫藥竹北廠位於新竹生醫園區，位在新竹高鐵站正前方，興建工程包含地下2層及地上8層建物，佔地逾5萬平方公尺，未來負責藥華藥旗下長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）之生物製程，並藉地利之便深化與台大醫院合作，發展中長期的細胞療法。

詹青柳表示，Ropeg自2019以來陸續獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國核准用於PV治療並上市銷售，未來將持續搶攻日本與中國市場；而新適應症用於原發性血小板過多症 (Essential Thrombocythemia, ET) 正進行第三期臨床試驗，未來將申請全球各國藥證。詹青柳強調，需求多點齊發，必須提早佈局。

藥華醫藥執行長林國鐘表示，竹北廠2026年量產後，加上台中廠產能，預計只要一至兩年時間兩廠即可滿載。時程上，今年第4季開工動土，預計2025年第1季工程完工後，將進行試量產、製程確效、完成FDA查廠等程序，2026年度正式量產銷售，屆時兩座新廠合計預期貢獻近400億元產值。

藥華藥甫完成現金增資1.67萬張，每股408元，共募集逾68億元。其中，51億元用於興建竹北廠、17億元興建台中后里廠，其餘則充實營運資金。藥華藥9月營收2.55億元，年增822%。

藥華藥第3季營收為8.11億元，年增781%；累計前三季營收則突破20億元。美國方面營收持續穩健雙位數成長，營運團隊將持續深化當地醫療研發與行銷基礎。

針對後市表現，藥華藥美洲總裁Meredith Manning表示，春夏旅遊旺季已經結束，秋季來臨不少病人將會回歸正常的看診，預期2022年的第4季應該可以達到預期的目標，使用人數將會增加，覆蓋率也將有出色的表現。另外，2022年第3季至第4季有很多重要的醫學會議將會舉行，此時，發布期刊對公司也會有所助益。

藥華藥 營收

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