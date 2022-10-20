台船興建員工住宅案 獲國家建築金質獎

台船興建員工住宅案獲得國家最高榮譽國家建築金質獎肯定，昨（19）日於中油大樓舉辦的大會中接受行政院副院長沈榮津的頒獎，再次擦亮品牌形象深植社會大眾及集團員工的心。

台船表示，鄭文隆董事長考量公司任務需要，為招才、攬才、留才及照顧員工，委由子公司-台船防蝕科技於高雄市小港區興建住宅，售予台船相關事業之員工，藉此穩定員工住的問題，繼而達到留才的目的。

而台蝕公司接獲任務指示後，今年初取得小港區與地主合建之土地，並進行申辦融資、建築設計規劃、申請建築執照等作業，展現台船團隊高度的行政效率，建案在鄭文隆董事長的引導、台船防蝕董事長魏正賜細心要求下，建案取名「船佳堡」，秉持台船優質的造船工藝技術，以人本、健康、舒適、建造安全的信念，使用優質的建材與技術打造安心社區，達到如船艦般堅固且最佳的安心居住堡壘，以傳承給子孫。

台船防蝕陳秋妏總經理表示，本員工住宅興建案之推出，除了替公司執行員工住宅興建任務外，亦藉此開展台蝕公司新業務，希望在原有的防蝕工程專業上，再增添新的公司專長，漸次擴增該公司的營業範疇並逐步進行轉型。

本案於10月6日亦與結構安全創辦人戴雲發團隊攜手合作，採用創新建築Alfa Safe耐震系統工法施作，不僅符合ESG所推動的低碳工法認證，同時對環境永續有正向發展，落實建築安全品質透明化的理念，提升施工品質的控管，確實保障消費者居住安全需求。

陳總經理表示本次建案充份結合台船集團內多項專業技術，例如台船公司執行船艦建造專案管理SOP、台船防蝕公司塗料技術運用(室內及外牆)、台船動力科技公司儲能及太陽能科技等，也十分榮幸獲得國家建築金質獎評審團給予榮譽的肯定。

本案「船佳堡」，規劃主軸特色有六大方向：

(1)耐震結構- 與Alfa Safe耐震系統工法合作，加強結構安全。

(2)太陽能-結合台船動力公司儲能科技，響應政府節能減碳政策。

(3)防蝕塗料-採用台船防蝕科技公司專業，運用在室內及外牆。

(4)寧靜空間-結合台船船艙設計科技，達成寧靜舒適居住空間。

(5)智慧管理-運用台船動力公司節能措施佐以電腦智慧控制系統建置智慧居家。

(6)清淨空氣-運用船體內空氣循環系統，達成密閉式空間空氣循環。

台船鄭文隆董事長亦表示，對於此次集團內各個子公司跨界業務能攜手出擊，備感歡喜及信心，希冀透由首度合作將台船對於建築結構安全的概念深植人心，用蓋好房的堅持，為員工建造安心居住的好宅；同時也欣慰台船防蝕公司參與建築之首案即獲得國家建築金質獎的殊榮，繳出漂亮的成績單。