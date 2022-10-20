屏東科技產業園區擴區招商會 28日南港展覽館登場
為因應臺商回流及活絡屏東縣地方經濟，加工出口區管理處啟動屏東科技產業園區擴區開發計畫，將於10月28日在台北南港展覽館1館舉辦招商座談會，藉此傾聽北部廠商需求，會中將介紹屏東擴區開發期程、投資環境與優勢，並邀請已進駐屏東科技產業園區的廠商分享進駐心得。
加工處指出，屏東科技產業園區擴區是屏東願景計畫的首部曲，為「大南方大發展南臺灣發展計畫」重要一環！位居行政院主力開發屏東高鐵特定區最重要區塊，面積共26.86公頃，生產事業用地占17.76公頃，全區劃分為6個坵塊，廠房用地以雙十字軸線為分界，土地『只租不售』，預計今年底動工，廠商建廠可同步公設施工。
屏東科技產業園區擴區基地鄰近眾多重大建設，對面即是屏東科學園區，周邊則有屏東科技產業園區、六塊厝產業園區，屏東縣內還有屏東工業區、內埔工業區、屏南工業區。此外，基地位置交通便利，距高屏大橋僅1.3公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，行政院已核定設置的屏東高鐵特定區，距屏東擴區也僅須3分鐘車程，未來，高鐵特定區將規劃成高鐵、臺鐵與快鐵三鐵共構，企業南北洽商談生意，交通動線南來北往通行無阻，未來發展指日可待！
進駐屏東科技產業園區擴區，除享有產業群聚優勢，企業入駐屏東擴區免徵進口關稅、營業稅、貨物稅，為商機創造綜效，還能享有經濟部加工出口區管理處「一站式」服務，協助企業解決建照、商登及勞資糾紛等業務，讓廠商可專注營運。此外，更有專人計畫輔導，法人單位陪伴企業爭取中央資源，攜手中央地方資源助廠商成長茁壯。
加工處歡迎從事塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、及其他低污染產業等有建廠或擴廠需求的廠商蒞臨與會，搶得先機！
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