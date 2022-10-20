都更機會高不高？ 新北住都中心：看這5點就知

常有民眾詢問，「我家建物屋齡超過30年了，都更重建的機會高嗎」，專責推動都更的新北住都中心表示，從房屋條件來看，若符合位在都市計畫地區、屋齡30年以上、無電梯、無車位、臨8米以上計畫道路等情況，順利都更的機會相對較高。

新北住都中心副執行長錢奕綱說明，第一項條件，是檢視自家地址是否位於都市計畫地區，非都市計畫土地無法進行都更，民眾可以查看土地登記謄本，若使用分區記載為空白，就是位於都市計畫地區。

第二，檢視自家地址是否位在政府劃定的更新地區，民眾可至新北市地政局官網「都更小幫手」查詢，劃定更新地區內的房屋，在劃定都更基準及同意比例上都有所不同。

錢奕綱指出，第三項條件，一般房屋的屋齡達30年以上門檻均可辦理都更，位在高潛勢土壤液化地區的房屋，屋齡20年以上即可辦理都更；但如為海砂屋、輻射屋或有公共安全危險的房屋，則不受屋齡限制。

第四項，檢視房屋是否臨接計畫道路，或是已指定建築線的現有巷道，且路寬最好達8米以上，未達8米未來必須建築退縮或降低容積率；第五，房屋為四層樓以上、沒有電梯、沒有車位，或是巷道少於4米、結構耐震係數不足，都符合辦理都更的條件。

住都中心表示，民眾若有都更重建相關疑問，或社區需要申請都更法令說明會，都可向新北住都中心諮詢，將由專人說明。截至今年9月底，住都中心已舉辦實體及線上共173場說明會、累計有近3萬人次參與或收看，幫助許多民眾跨出重建第一步。