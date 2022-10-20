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房價下跌要來了？ 專家：最快明年這時候反轉下跌
據住展雜誌統計，北台灣新建案今年來每月的近一年平均銷售率在2月達到61.33％最高點，之後便逐月下滑，至今年9月，近一年（2021年10月～2022年9月）平均銷售率來到約52.92％，為今年單月最低點，意味著新建案銷售速度正在趨緩當中。
住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣新建案銷售率走勢，預期至11月都會逐漸下滑，倘若選後12月買氣未能回升，2023年首季新建案近一年銷售率將會跌至50％多空分水嶺以下，則最快第2季房價可能出現轉折。但如果選後銷售率上揚，則反轉下跌的空襲警報將暫時解除。
何世昌表示，今年第2季升息與本土疫情大爆發後，新建案市況直直落，外界預言房價即將反轉下殺的聲音頻仍，但預售屋房價依然持續上揚，原因與近一年銷售率仍在五成多空分水嶺之上有關。唯需注意的是，一旦銷售率跌破五成，價格下修的壓力就會浮現。
新建案銷售率在今年3月開始下滑，4月下挫幅度加大，升息與本土疫情爆發為最主要的導火線，其次是俄烏戰爭引發台海危機聯想，導致資金出走、豪宅市場成交萎縮。
何世昌指出，升息打擊的是購屋信心，疫情爆發則影響了民眾出門看屋意願、推遲購屋計畫，尤以4月疫情失控衝擊最劇烈，近一年銷售率於當月重挫近3個百分點；當這三件事匯集在一起，新建案市況因而受拖累。
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