歐洲爆化肥危機 東鹼、興農、惠光迎漲價紅利

外電報導，歐洲化肥產能被迫關閉六成，陷入供應危機，業界指出，化肥供給恐再度緊俏，引發價格上漲，台灣農業用劑外銷廠商東鹼（1708）、興農、惠光、全宇、台肥等可望迎漲價紅利。

據丹麥財經媒體報導，歐洲化肥組織Fertilizers Europe總經理Jacob Bagge Hansen指出，受天然氣價格高漲影響，約六成的歐洲化肥產能被迫關閉，由於化肥供應量短缺，預估未來幾個月價格不僅沒有下跌的跡象，且明年春季還可能因低供應量而再度上漲。

東鹼為鉀肥供應商，硫酸鉀合計年產14萬噸，除了內銷，部分外銷日本、東南亞、大洋洲等地。受惠於化肥價格上揚加上航運事業日租金成長，東鹼8月營收甫創歷史新高，不過9月受到運價下跌影響，因此月減逾兩成，不過仍較去年同期成長逾六成，該公司表示，鉀肥業務維持良好成長動能，包括產品價格與出貨量都在穩定增加，今年營收、獲利可較去年成長無虞。

為反映原料成本、運費上升，興農自去年底至今年初陸續調漲主要產品植物保護劑售價成功，興農指出，目前歐洲、南美洲等外銷市場需求仍舊強勁，激勵公司除草劑與農藥價、量上升，加上化學肥料價格持續看漲，樂觀看待下半年營運。

國內第二大農藥廠商惠光也指出，受惠於南美洲大宗經濟作物價格上漲，致使農藥需求增加，讓惠光今年巴西出口量增加，帶動整體營收向上。

法人評估，目前全球糧價雖然稍有回落，但仍略優於去年同期水準，而進入北半球秋冬後，肥料、農藥需求因季節性轉弱，但明年春季耕作前，上漲機率仍高。

至於台肥雖然受到政策凍漲國內肥料價格、也影響出口策略，但轉投資朱肥尿素則不受影響，因此在轉投資朱肥收益下，亦有一定程度受惠。

另，化肥價格高漲也帶動其他複合肥料的銷售，微生物複合肥料製造商全宇生技-KY9月合併營收達4.11億元，雖然月減10.7%，但為單月歷史次高，累計前三季營收合計28.25億元，與去年同期相較成長85.7%。