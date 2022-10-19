豐原「萬聖面具嘉年華」打造台中購物節首個活動亮點

「2022台中購物節」登場，搭配10月的萬聖節慶氛圍，豐原廟東復興商圈10月29日將舉辦「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN!」活動，台中市政府也將於萬聖嘉年華活動現場，抽出台中購物節暖身活動壓軸大獎-百萬油電車及眾多天天抽、週週抽獎項。

商圈為力挺購物節，加碼發放「豐原Go購券」，只要花50元，就可以購買面額150元的Go購券，藉此吸引人潮與經濟效益，期望藉由豐原廟東復興路商圈萬聖節活動，再創另一個台中購物節活動亮點。

今年邁入第四屆的「2022台中購物節」暖身活動於雙十節起跑，一連16天的暖身活動，民眾只要憑消費滿5百元發票登錄臺中購物節APP，就有機會天天抽中現金及精美禮品，最後壓軸再抽百萬油電車大獎。

豐原廟東復興商圈將搭配購物節，以「萬聖面具嘉年華」主題，打造台中購物節首個活動亮點。近年在疫情之下，每個人出門都戴上口罩，就如同帶上一副面具，無法讓人直接看到表情，推開了人與人間的距離。

這次「豐原購MASK FUN」，希望透過大家的創意，將最符合自己的節慶心情，展現在屬於自己的面具上，面具的吸睛搶眼，反而拉近了大家的距離。

今天的啓動儀式，由豐原在地舞團-妍芸舞集，帶來精彩的「豐原GO MASK FUN」面具舞，為今年活動拉開序幕。

台中市政府經發局表示，今年的台中購物節，自10月10日至10月25日舉行一連16天的暖身活動，購物節活動期間在台中市內店家消費並下載「台中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號，市民反應熱烈也踴躍登錄發票。

「2022台中萬聖嘉年華-豐原購MASK FUN!」將於10月20日中午12點起在ACCUPASS報名平台進行「豐原Go購券」預購，以及萬聖嘉年華系列活動報名。「豐原Go購券」每人限預購2張，於活動當天中午12點30分憑本人身分證件至服務台兌領實體券，數量有限，購完為止。

萬聖嘉年華系列活動將開放面具踩街大遊行、萬聖變裝比賽、「Trick or Treat」不給糖就搗蛋的線上報名。其中萬聖變裝比賽分為「家庭組」、「團體組」，並祭出最高5,000元獎金，凡成功預購「豐原Go購券」或報名萬聖嘉年華活動者，即可於活動現場報到時獲得一份萬聖驚奇小禮，名額有限，額滿為止。

活動現場還有打卡集點贈送豐原之星「福蘆弟line貼圖」活動，歡迎大家前往豐原廟東復興商圈一起High翻萬聖節。活動詳情將公告於豐原廟東復興商圈粉絲專頁https://www.facebook.com/fengyuan.org.tw。