西門子歌美颯、海龍風電簽署1044MW風機供應與運維協議

西門子歌美颯與海龍離岸風電計畫今（19）日於台灣國際智慧能源週簽署總裝置容量1044MW風機供應協議，這是目前西門子歌美颯在台單一風場最大風機合約。西門子歌美颯將在台生產73座SG 14-222 DD離岸風機，提供15年風機運維服務予海龍離岸風電計畫，並保留延長運維服務合約至20年的選項。

西門子歌美颯表示，將導入全球最大型SG 14-222 DD直驅式離岸風機，供位於彰化縣外海約50公里處的海龍三座離岸風場：300MW海龍2A風場、232MW海龍2B風場，以及512MW海龍3號風場使用。每部風機將配備14百萬瓦 (MW) 容量，擁有風輪直徑222公尺，每片108公尺長的一體式葉片，皆採用西門子歌美颯IntegralBlade®專利技術鑄造而成。

西門子歌美颯再生能源離岸風電執行長Marc Becker表示，很高興台中機艙廠的擴建將支持此合約並轉換成實質訂單。

西門子歌美颯台中機艙廠已於9月21日啟動擴建工程以支持三座離岸風場建置，擴建後預計於2024年第二季投入生產，廠區規劃拓增三倍約9公頃土地面積、興建兩棟新產線與一棟倉儲，並雇用超過三倍的工廠員工數執行機艙輪轂、後端生產與組裝。

海龍為加拿大北陸能源及新加坡、日本合資的玉山能源共同開發，其中300MW海龍2A於2018年經遴選獲配，並在2021年通過政府產業關聯計畫審查後，海龍決定將2B風場及3號風場納入國產化協議，盼借重西門子歌美颯在台供應鏈量能，助海龍達成產業關聯計畫承諾。