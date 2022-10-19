億光文化基金會辦音樂會 簡文秀邀民眾一同聆賞
台北市政府工務局暨公園路燈工程管理處、大安森林之友基金會及億光文化基金會將於10月29日下午3點在大安森林公園露天音樂台舉辦「綠野仙蹤2022親子音樂會」，將由聲樂家簡文秀及多個合唱團同台表演，簡文秀說，希望透過這場音樂會，2年來抗疫紓壓。
本次音樂會由聲樂家簡文秀攜手北教大熱舞、台灣戲曲學院齊天大聖、民生國中管樂陶笛團、北市婦女合唱團、龤之聲男聲合唱團、新北建築師薩克斯風團，以及非常受歡迎的南方二重唱、開心男團黑旋風、薩克斯風孫維廷同台飆唱，簡文秀說，走過這一段不算短的抗疫日子，希望藉這場音樂會紓解大家身心靈的沉悶與不安。
億光文化基金會也表示，特別值得一提的是，「孫悟空收妖」是台灣戲曲學院特意為小朋友量身打造的表演，詼諧而逗趣，音樂會免費免票，歡迎民眾聆賞一段藝術盛宴。
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