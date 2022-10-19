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天成飯店集團開枝散葉 明、後年再添新據點與新品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

天成飯店集團持續開枝散葉，除了看好高端露營商機，今年推出「朋趣」豪華露營品牌，集團也積極籌備新品牌與館別，預計於2023年開幕的天成文旅-曉琉球，為鳳凰旅遊與天成飯店集團共同打造，亦是小琉球唯一集團品牌飯店，另外，位於台中七期與中華郵政共同開發的天成丰閣-樂捷，為天成飯店集團旗下全新打造精品飯店品牌，預計2024年中開幕，平均房價目標訂在5,000元。

天成飯店集團目前有15個品牌、含籌備中共有12個營收館別，包含台北天成大飯店、台北花園大酒店、世貿國際會館、桃園高爾夫俱樂部、悅華大酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、朋趣、天成文旅-蜂巢、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町、天成文旅-曉琉球與天成丰閣-樂捷。

看好觀光商機，天成持續籌備新品牌與館別，預計於2023年開幕的天成文旅-曉琉球，集結豐富的自然資源與海洋生態，以「映山海、逐天光」做為旅館主題，繁盛多樣的地景魅力，讓人與大自然在旅遊中和諧共處。飯店共規畫75間房，將採一泊二食專案方式銷售，平均房價上看8,000元。

位於台中七期與中華郵政共同開發的天成丰閣-樂捷，則鎖定30歲~50歲具有消費能力喜愛體驗生活，追求質感自有品味的客群，透過旅館與精品交織融合，創造1+1大於二的新旅行風格的生活價值。全館規畫152間房、兩個餐廳與一個多功能宴會廳。

近期推出的「朋趣」豪華露營品牌，結合旗下高爾夫球主題，積極拓展戶外旅遊市場客群，致力打造奢華度假。豐富多元化的設施服務，包括三區27洞國際標準之高爾夫球場、VR高爾夫體驗、迷你高爾夫，並推出一泊四食的專案，吸引各種不同族群的度假需求。全區預計可以達30部露營車，提供消費者便利舒適，且親近大自然的旅遊體驗。未來將積極深耕香港、日本等海外市場，並包裝台北都會旅遊結合朋趣露營體驗專案，首年營運住房率目標80%，平均房價目標11,000元。

面對開放的國際觀光客，天成飯店集團也積極提升相關軟硬體設施，如飯店空間整改、增加智能客房服務等，並針對國外訂房平台與旅行社等通路再次檢視串接，做好十足的準備，預計可帶動旗下位於台北的台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町等館別，平均房價與住房率的提升。

高爾夫 露營 小琉球

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