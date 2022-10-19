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北市7月房市交易量總額均增加 南港交易量增幅最大

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市7月房市交易量總額均增加。圖／北市地政局提供
北市7月房市交易量總額均增加。圖／北市地政局提供

北市地政局公布今7月房市交易量及總額，交易件數830件，較6月增幅10.81%；交易總額為276.74億元，較6月增幅44.47%；住宅價格指數115.08，較6月上升0.63%。

地政局表示，111年7月實價登錄量價動態，全市交易量共830件，較6月749件增加81件，較去年同期921件減幅9.88%；交易總額為276.74億元，較6月191.56億元增加85.18億元，增幅44.47%，較去年同期224.20億元增幅23.43%。

12行政區7月交易量僅有大安區及松山區減少，其餘各行政區均增加，增幅最大前三名分別為南港區、大同區、中山區，較6月分別增加56.00%、35.29%、24.19%；減幅最大為大安區，較6月減少13.41%。

另外，各行政區交易總額依序由內湖區108.30億元、中山區32.85億元及大安區21.22億元，位居前3名；總額最少為南港區，僅8.32億元，總額最高的內湖區與最低的南港區，差約12.02倍。交易總額增幅最大為內湖區，受堤頂大道二段廠辦交易總額較高影響，較6月增加351.81%，減幅最大為松山區，較6月減少34.73%。

至於住宅價格指數分析，111年7月全市住宅價格指數115.08，較6月114.36上升0.63%，較去年同期107.42上升7.13%；標準住宅總價1,823萬元，標準住宅單價每坪58.06萬元。

大樓住宅價格指數118.73，較6月118.22上升0.43%；公寓住宅價格指數111.14，較6月110.24上升0.82%；小宅住宅價格指數112.00，較6月111.85上升0.13%。觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除公寓及小宅季線微幅下跌外，其餘皆持續上漲。

實價登錄

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