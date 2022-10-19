Netflix新功能打擊共享？官方：可關閉不影響使用
Netflix台灣用戶近期收到通知信，提醒共享帳戶的用戶可開啟「轉移使用者」功能，被認為是打擊共享帳戶新措施。Netflix對此，「轉移使用者」是全球同步推出的新功能，用戶若選擇關閉，不會影響原有帳戶使用。
串流影音平台Netflix今天書面回覆中央社記者詢問時強調，今年3月宣布對智利、哥斯大黎加、秘魯等3國會員測試非同住者須額外付費的新功能，目前沒有擴及台灣。
不少Netflix用戶為了省錢，會共享帳戶並分擔費用，Netflix注意到這個現象，從去年開始著手研究因應方法，非同住者須額外付費就是其中一項因應措施。
根據Netflix台灣用戶收到的通知信，Netflix推出的「轉移使用者」功能可開放共用帳號的使用者轉移帳戶，包含個人專屬推薦、觀影紀錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容都會轉至對方啟用的會員帳號。
Netflix通知信指出，「轉移使用者」功能適用於「搬家、結束一段關係、家裡添增新成員」等情境。如果不想在帳戶中允許使用者轉移功能，可在帳戶設定的下方關閉。除非關閉此功能，否則共用帳戶的其他人都能將符合資格的使用者轉到新帳戶。
因推出「怪奇物語」（Stranger Things）第4季、「非常律師禹英禑」等多項強檔新作，Netflix今年第3季在全球新增約240萬訂戶，擺脫今年上半年用戶數量嚴重衰退的窘境。
此外，Netflix將於11月在全球10多個國家首次推出廣告版訂閱方案，平均每小時廣告量不超過4至5分鐘，而且有嚴格的頻率限制，預期有助於在今年底前吸引450萬用戶。
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