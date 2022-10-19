西門子歌美颯與海龍風場簽約 引進14MW大風機

西門子歌美颯與海龍離岸風電計畫今（19）日於台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan) 簽署總裝置容量1,044MW（百萬瓦）風機供應協議，將在台生產73座SG 14-222 DD的大容量風機，提供15年風機運維服務予海龍離岸風電計畫，並保留延長運維服務合約至20年的選項。

該合約為目前西門子歌美颯在台單一風場最大風機合約，將導入全球最大型SG 14-222 DD直驅式離岸風機，供位於彰化縣外海約50公里處的海龍三座離岸風場使用。每部風機將配備14MW 容量，擁有風輪直徑222 公尺，每片 108 公尺長的一體式葉片皆採用西門子歌美颯 IntegralBlade®專利技術鑄造而成。

西門子歌美颯再生能源離岸風電執行長Marc Becker表示：「西門子歌美颯與海龍離岸風電計畫的合作點亮我們參與台灣離岸風電的未來道路，我們引頸期盼交付此項專案，並持續領導台灣離岸風電產業。我們很高興台中機艙廠的擴建將支持此合約並轉換成實質訂單。」

擴建後的西門子歌美颯台中機艙廠預計於2024年第二季投入生產，廠區規劃拓增三倍約9公頃土地面積、興建兩棟新產線與一棟倉儲，並雇用超過三倍的工廠員工數執行機艙輪轂、後端生產與組裝，為在地供應鏈創造更多機會。

另外，西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思 （Niels Steenberg）補充，西門子歌美颯台中機艙廠擴建工程的啟動，不僅展現我們深根台灣的決心，同時再次證明我們全力支持政府產業關聯計畫，攜手供應商建置離岸風電本土供應鏈。

海龍計畫風場總監岳慕駒 （Felipe Montero） 表示，隨著海龍計畫即將融資到位並步入建置階段，今日與西門子歌美颯的合約簽署，標誌了非常重要的里程碑。

海龍為加拿大北陸能源及新加坡、日本合資之玉山能源共同開發，其中300MW海龍2A於2018年經遴選獲配，並在2021年通過政府產業關聯計畫審查後，海龍決定將2B風場及3號風場納入國產化協議，盼借重西門子歌美颯在台供應鏈量能，助海龍達成產業關聯計畫承諾。