富邦傳搶下好市多聯名卡，是靠momo神助攻電商？

今天量販業最重磅消息，就是全台量販界龍頭之一、一年業績高達1500億的美商好市多（Costco），發卡數超過250萬的「好市多聯名卡」將換新約。市場盛傳，原本已營運10年的國泰世華銀行恐保不住聯名卡合約，將由台北富邦銀行以12億台幣搶下標案。

這張全台發卡量和會員含金量都被視為「最重量級」的聯名卡，每次好市多宣布合約到期開放競標時，國內主要金融集團，紛紛磨拳擦掌想要搶下。

這次富邦能出線，除了高額的搶標金、集團高層全力支持外，許多媒體分析，整合實體門市與線上電商的「新零售」成為未來零售主流模式，也是富邦成功出線的可能關鍵。

因為國內各家金融集團中，富邦旗下有國內電商龍頭momo和電信三雄的台灣大哥大，是唯一具備成熟完整電商、物流、電信系統等「新零售基礎建設」的搶親者。台灣好市多未來如果要推動數位轉型、發展網路購物，富邦在電商、行銷、物流等系統整合與協助上，不只合作空間廣大，更可以是最有力的伙伴。

尤其對比好市多近年雖說也有推出自家電商平台「Costco好市多線上購物」，但在上架商品、優惠活動、配送速度上，都還是相對未臻讓消費者完全滿意，「美系量販龍頭x國內電商龍頭」的美好遠景，更讓人對於富邦如果真如傳言取得未來十年聯名卡發行資格，雙方合作充滿想像。

全球好市多線上購物都自做，上架當地電商平台機率低

「這件事想像起來很美好，但可能還言之過早，」專精新零售趨勢的商業發展研究院國際數位商業研究所所長戴凡真指出，量販實體與電商平台兩大龍頭未來攜手，這確實是很美好的新零售想像，但目前看來，這機率卻是非常低。

第一，全球好市多都線上購物，都是自己做，從未與任何國家的當地電商平台業者合作，這件事在台灣也不太可能例外。

「如果說因為富邦取得Costco的聯名卡發卡權，未來Costco就可能到momo上去開旗艦店，這件事基本上不可能，」戴凡真指出，一來，好市多本來就自己的有線上購物，沒必要只因為與富邦合作，所以就特地去momo上架賣場，「好市多如果真要到電商平台開旗艦店，以前早就做了，不必等到富邦拿到發卡權，才來特地做這件事。」

第二，momo雖說有自建物流，但主要是提供自家平台和賣家需求，以「自用」為主。除了是否有足夠容量可以服務好市多，系統是否符合好市多需求，也可能需要另外架設，「說到底，台灣專業的物流公司不少，能為好市多需求，量身訂作後台系統和服務車隊的更大有人在，好市多沒必要硬去擠momo的物流體系來用。」

消費者之所以熱愛好市多，重點是「享受美式購物氛圍」

「更重要的，消費者對於好市多的熱愛，除了價格實惠便宜外，很大關鍵是享受美式購物氛圍，」戴凡真認為，電商並非好市多最看重的消費者價值所在，而是「在實體店內體驗美式消費氛圍」，才是好市多有別於國內其他量販和超市業者，最吸引消費者的地方。

消費者前往好市多，滿目所見都是來自美國的商品，甚至連廁所的馬桶都是美國原裝貨；而出口處美食區的披薩、凱撒雞肉沙拉、牛肉捲、熱狗，更被許多人列為好市多購物後的「必定行程」，「到好市多買美國進口商品、賣場內感受美式量販氛圍、離開前再吃道地美式食物」，就是「好市多半日遊」的SOP。

這也是為何，全球好市多對於線上購物的經營，其實都沒有特別用力，「不是不會做或不能做，而是沒有想要用力去做，」戴凡真解析，好市多知道自己的賣點在哪，當好市多本身都沒有想要特別著力做自家線上購物時，談到和國內平台合作，「目前來看，那就真的有點遠了。」

所以，好市多真選擇富邦金做為未來的聯名卡發卡銀行，那重點還是著眼於富邦在搶標金額和金融服務上的條件；而富邦金搶親好市多，主要也還是著眼於好市多的高含金量會員，藉由會員拓展消金和個金業務。

「兩家企業在電商上進行合作，機率當然不會說是0，但以現況來看，確實也不高。」戴凡真觀察。

（本文出自2022.10.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）