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信任是優質服務唯一解方 客戶大讚這家房仲專業又老實

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
信義房屋公益忠明店專員廖楷鈞以專業又貼心的服務態度，獲得屋主信任。圖片來源: 信義房屋
信義房屋公益忠明店專員廖楷鈞以專業又貼心的服務態度，獲得屋主信任。圖片來源: 信義房屋

什麼樣的房仲最值得屋主信任？信義房屋向屋主發問卷，以了解屋主對於售屋服務過程的感受，結果有超過9成屋主讚許信義房屋全直營體系的房仲專業、老實、誠懇。信義房屋公益忠明店專員廖楷鈞就曾為70歲換屋客細心想在前頭，於簽約前就叮嚀代書說話速度放慢，在簽約當下則為屋主預留多一點時間，讓他有時間消化專業資訊並發問，深獲客戶肯定。

根據信義房屋調查，曾委託信義房屋售屋的賣方中，屋主選擇信義房屋業務的原因，有高達96%認為專業，其次為態度積極、為人老實，而實際給信義房屋業務服務的感受，認真誠懇佔了96%、專業佔了92%，顯見信義房屋專業的素養與以人為本的服務態度，已深植屋主心中。

信義房屋公益忠明店專員廖楷鈞表示，一名70歲的換屋客，在看屋過程中他準備許多專業文件讓他了解相關狀況，在簽約的時候，他特別打電話給代書，與代書溝通等等簽約可否放慢速度，讓客戶有時間可以消化吸收，「無論簽約流程需要多久時間，慢慢講、講清楚最為重要」。

廖楷鈞觀察，尤其許多客戶在簽約流程結束後，經常會因為太多法律專業名詞，而呈現迷茫狀態，因此這時他都會跟代書溝通，「不好意思，我要多留一點時間。」，一般客戶約需1小時的簽約時間，他為這名70歲的換屋客預留2小時時間，讓客戶可以隨時發問，細心、謹慎的服務，也讓客戶對他留下了好印象。

打破房仲只想「快速成交的刻板印象」，更專注在服務的品質和更貼心的為客戶著想。廖楷鈞表示，信義房屋的全直營體系提供專業資源與精確的實價登錄資料，讓買賣雙方清楚知道自己的房屋價值，再加上房仲的用心與貼心，服務過程中，創造屋主、買方、仲介三張笑臉。

信義房屋 房仲 實價登錄

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