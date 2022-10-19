看上水岸景 外國人砸3.3億元買下西華富邦高樓層

最新實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」有最新交易，買家由外籍人士購入，8月以3.3億元買下35樓戶，單價223萬元；今年外籍人士購買豪宅的案例，還有內湖「樸山水澗」四層樓別墅，由香港的陳姓自然人，以1億元無貸款方式買下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年房市交易趨緩，但是高端市場影響有限。「西華富邦」戶數多、景觀落差大，高樓層較能看見水岸景觀，因此能維持一定的高價水準，近年交易行情28樓以上單價都站上200萬元行情，35樓過去成交單價落在223~226萬元上下，這次最新成交的戶別，符合社區行情。

根據內政部統計月報資料，外國人在台購置不動產的建物量，從疫情前的2019年全台1350筆，疫情後2021年1298筆，微減3.9%。今年1~8月目前有810筆，其中以台北市187筆最多；其次為新北市138筆。

張旭嵐指出，外國人來台購屋仍以雙北為重心，且雙北工作資源多，對於來台長期在台工作、和台灣人結婚或依親等外籍人士而言，適合移居，也較具置產價值。