北陸能源參展國際智慧能源周 分享在台離岸風電專案進程

北陸能源（Northland Power Inc.）今年二度參展「2022 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」推廣旗下海龍離岸風電計畫，並分享其在台灣離岸風電專案最新進程、與台灣供應鏈夥伴之合作概況。

北陸也呼應展會對於淨零碳排與促進能源轉型的聚焦，並突顯離岸風電在其中所扮演的重要推手角色。今年除了規劃一系列講座與交流活動，現場亦設有離岸風電互動體驗區，拉近民眾與再生能源的距離。

北陸能源台灣區負責人暨海龍離岸風電計畫專案總監岳慕駒（Felipe Montero）表示：「我們致力於與本土供應鏈緊密合作，透過提供穩健的投資與設備建置，為在地供應鏈創造永續價值與商機，以落實產業關聯計畫承諾。」

北陸能源旗下海龍離岸風電計畫場址位於彰化外海，共有300MW（百萬瓦）的2A、232 MW的2B與512 MW的3號風場。此計畫由北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，總裝置容量達1,044 MW，預計將於2025至2026年間併聯發電。

北陸能源擁有35年的深厚經驗，現活躍於北美、歐洲和亞洲，並持續展現深耕台灣離岸風電市場的承諾，不僅將符合國際標準的再生能源開發經驗、技術、安全準則引進台灣，更在此打造百人頂尖產業專家團隊。北陸能源持股60％於海龍離岸風電計畫，目前在台灣的風場開發容量總計將近 3 GW（10億瓦）。