最大商辦京華廣場動工 柯文哲：陶朱隱園再放大將成地標

堪稱全台最大商辦園區、由京華城改建的「京華廣場」今天動工，台北市長柯文哲今天出席動工典禮，柯文哲說，台北市目前兩個最大開發區，一是西區門戶計、一是東區門戶計畫，京華廣場就在東、西區兩個計畫的軸心，未來京華廣場蓋好後，也將會是陶朱隱園的再放大，再成台北市地標。

威京總部集團旗下鼎越開發將於京華城原址重建為商辦園區，台北市長柯文哲受邀出席動土典禮，未來商辦園區將規畫興建四棟地上19層、地下7層的頂級商辦大樓，土地面積約5000坪，預計2025年底完工，廣場標榜承襲陶朱隱圈的高樓層種樹精神，將興建為全球首座高樓層帷幕綠建築，打造都市空中森林景觀。

柯文哲致詞表示，目前西區門戶進度，年底雙子星開工、E1E2已簽約、舊市議會已開工一、兩年，剩下就是台北郵局後面的BOT案，還有西寧國宅與洛陽停車場做起來，大概年底會有一個發展方向的藍圖，整個西區門戶確定，要完成可能還要八年。

至於東區門戶最後完成會有4.2公里的空中步道，從南港展覽館一直走到北流，台北市的東區與西區門戶會是北市兩個很像曼哈頓的地方，這個狀態下，京華城這個位置就在東區門戶與西區門戶計畫的中心、軸心地帶。

柯文哲說，他過去八年執政發現，人流代表金流，所以台北燈節帶到西門町去辦，很有效帶動西區發展；今年白晝之夜到士林夜市，一天也來46萬人次；明年台灣燈會則會在國父紀念館、松菸、到信義商圈這一帶舉辦，明年白晝之夜也規畫在東區，希望從台灣燈會到白晝之夜，讓東區商機恢復。

提到威京集團，柯文哲表示，集團主席沈慶京相當有創意，集團所屬的陶朱隱園已是台北市地標，未來京華廣場城蓋好之後，將是陶朱隱園再放大。

柯文哲說，京華廣場未來建築的最大特色，將符合北市2050淨零碳排條例，從下任市長開始，台北市就會開始規範新建築要符合哪些標準，而京華廣場走在北市府前面，因為它是零碳建築、及智慧建築的綜合體。

未來京華廣場建築將取得鑽石級綠建築、智慧建築、及耐震標章等，集團也認養復盛公園50年、設置法定停車位數6%以上充電車位及電池交換設備，供不特定民眾24小時使用，並將提供1138.8平方公尺的公眾服務、或公益空間永久使用權供北市府使用。