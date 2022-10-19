柏瑞投信參與「舊鞋救命」 實踐ESG行公益、愛地球

柏瑞投信實踐ESG、行公益愛地球的行動不落人後，柏瑞投信近日發起「舊鞋救命，送物資到非洲」公益活動，由公司員工齊心協力募集二手鞋子、包包跟衣服等物資，要捐贈給非洲孩童以及當地學校、育幼院及社區等機構，讓他們上學途中有鞋可穿，以保護雙腳避免遭受「沙蚤」攻擊，在短短一周內就募集到12箱的物資。

除了募集物資，柏瑞投信也同時發起「舊鞋救命志工活動」，由員工及眷屬一同前往位於新北市林口區的伯利恆倉庫，協助倉庫工作人員整理每天來自各界的大量愛心物資。雖然打包一雙雙、一箱箱的衣服和鞋子，看起來很簡單，但卻滿滿蘊含了柏瑞員工關懷非洲孩童的愛心。

在2022年10月1日艷陽高照的星期六早晨，總計有30位柏瑞員工攜家帶眷來到伯利恆倉庫參與一日志工活動，在舊鞋救命協會人員的帶領下展開忙碌又有意義的一天。首先，工作人員向大家說明舊鞋救命機構成立的故事緣起，以及目前正在執行的各項援助計畫，包含募集物資、沙蚤醫療、興水計畫、養雞農耕等。

接下來再向志工解說要如何整理和分類物資的要領，因為非洲天氣炎熱，穿著衣物以夏季為主，也必須仔細檢查鞋子、包包和衣服是否堪用。最後進行分組工作，分別進行拆箱分類、打包、搬運、整理、割箱等項目，在團隊合作下整理出近百箱的二手鞋子和衣物等，準備送到非洲救援，一日志工活動也在此順利畫下圓滿的句點。

柏瑞投信除了延續集團－柏瑞投資在社會責任和ESG投資的指導原則和方針，一直以來也善盡資產管理業者身為社會公民的責任，致力推行公益活動和促進社區發展。2019年就曾舉辦過「舊鞋救命」捐贈活動，接著在2020、2021年新冠疫情期間，柏瑞投信和世界展望會合作發起包括「搶救印度、抗擊疫情」的醫療物品捐贈，以及捐贈口罩給印度家庭的國際社會救助活動。

柏瑞投信近年來推動ESG投資愛地球的努力也有目共睹，透過不斷創新差異化、結合集團獨家量化策略產品設計，首創結合「ESG因子+量化策略」主動管理基金，陸續推出境內首檔全球投資級債、多重資產型和股票型基金，滿足投資人在資產配置上需求跟選擇，成為唯一擁有境內完整ESG Family產品線的公司，近年來更贏得許多國際獎項的肯定。

在ESG投資人教育上，柏瑞投信也不吝投入大量資源，曾舉辦大型永續投資論壇，亦製作出簡單易懂的ESG小學堂教育影片、發行台灣首份洞悉ESG趨勢觀察報告。就算在新冠疫情肆虐期間，也未曾停下腳步，率先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點靈」的系列影音內容等，顯示出柏瑞在耕耘ESG永續投資上的全面性跟多元化，未來將規劃更多ESG相關主題活動，進一步落實企業永續經營的理念。