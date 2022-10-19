快訊

男大生被控偷耳機含冤而死？他指相關報導存在這些問題

好市多「699海鮮組合」挨批回收食物 內行人：國外很常見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預售屋市場冷清 交易件數較去年高峰腰斬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，去年9~12月景氣高峰時，平均單月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月揭露的總銷售金額可達約1700億元，不過今年房市降溫，從5月開始連續四個月預售揭露件數都跌破7千件，單月件數較去年第4季高峰時腰斬，今年8月更剩下5000餘件，一二手市場房市交易都出現疲弱現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價揭露2.0上路之後，從預售案揭露數量，就可以判斷預售市場的交易熱度，從過去一年的預售揭露來看，景氣高峰落在去年9月到12月，單月揭露都可達1.2~1.3萬件，但從預售禁止換約政策風向出現後，投資買盤退場，加上疫情、股災、升息等影響，看漲房價風向改變，即使政策並未通過，但預售交易量已經呈現明顯萎縮。

統計顯示，去年9~12月單月預售揭露件數可達1.2萬件，近5個月則件數都不到8千件，8月還量縮至5千餘件，若與去年9月揭露件數最多的時候相比，台中市今年8月剩下801件，而去年9月台中市揭露件數高達2951件。

南二都量縮跡象也很明顯，包括台南市8月剩496件，較去年9月量縮約6成，高雄市8月剩364件，明顯低於去年9月的1566件。

較為穩定的則是新北市與桃園市，研判應是區域剛性買盤需求較穩定，新北市8月揭露962件，較去年九月量縮45%，桃園市則是量縮36%。

曾敬德指出，去年7月實價揭露2.0上路後，預售成交資訊揭露更為迅速，按規定預售屋的成交資訊，應於簽訂預售屋買賣契約日起30日內辦理申報登錄，而此次的統計範圍為交易日期自110年1月1日至111年8月30日之實價登錄預售屋案件，雖然8月資料可能尚未完整，但仍可發現今年第2季以來買氣疲弱，近月交易熱度更只有去年高峰時的一半。

預售屋 信義房屋

延伸閱讀

她出社會兩年就存下第一桶金 存股心法曝光：「這個」才是重點

股災跌跌不休 新竹購屋人與34歲以下購屋人影響最大

3000萬想買北市三房兩廳預售屋？ 網潑冷水：沒機會

近10年增加100萬宅 未來三年新完工恐超過30萬戶

相關新聞

危老條例擬取消落日！專家斷言北市老屋這結果

房仲統計近一年北市屋齡30年以上老屋交易行情，各行政區老屋房價都有4%以上漲幅，其中南港年漲14%最多，文山、萬華漲幅也...

房市預售冷！連四個月揭露件數較去年高峰腰斬

信義房屋統計預售實價揭露資料，今年房市隨疫情而降溫，從5月開始連續四個月預售揭露件數都跌破7千件，單月件數較去年第四季高...

台灣虎航日本場站 明年1月可望有重大進展

因應各國邊境開放，各場站陸續浮現人力調派困難等問題，導致各航空公司出現航班調整等狀況，台灣虎航（6757）董事長陳漢銘為...

預售屋市場冷清 交易件數較去年高峰腰斬

信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，去年9~12月景氣高峰時，平均單月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月揭露的總銷售金...

光洋科核心馬堅勇功成身退 未來要推的「二新一先」產業是什麼？

光洋科榮譽董事長暨技術長馬堅勇9月27日宣布離職，這位曾帶領光洋科度過多次危機的精神領袖離開的訊息傳出後，引起業界熱議。

劉揚偉喊：台灣做電動車的時候到了! MIH長大後的下一步？

MIH電動車開放聯盟是由鴻海（2317）董事長劉揚偉在2000年提出，隨後在2021年6月正式於線上成立，成立不到兩年來，目前已經約有2,400家會員，這當中的25%與軟體有關，75%的會員則與硬體相關，MIH平台並設立了14個工作小組，其目的就是進行平台標準化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。