2022 OPEN!RUN氣球路跑回來了 12/18高雄夢時代開跑

睽違已久，大小朋友引頸期盼的「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道正式起跑；由超人氣OPEN!家族以路跑勁裝嶄新亮相，並依照跑者需求推出11K、6K、3K以及線上組別，還可獲得超實用的OPEN!家族限量周邊以及OPEN小將終點衝線造型的完賽獎牌，11K組第一名則可獲得價值超過2萬元的超值獎勵。

眾所期待的「2022 OPEN!RUN氣球路跑」即將於12月18日在高雄夢時代賽道登場，本次設計以OPEN!家族全新造型精彩亮相，包括OPEN小將、Please美眉等人氣經典角色搭配俐落線條與緊抓眼球的繽紛元素製造出賽事整體的歡樂氛圍，除了保有可愛風格外，OPEN!家族成員更各個以路跑勁裝擄獲O粉的心。

今年也針對不同公里數參與跑者的屬性分別推出超實用完賽禮，包括11K組限定的無論是輕跑者或專業跑者實用度都滿分的「運動鞋袋」；6K組限定的酷勁潮流無極限「超酷卡車帽」；以及3K組限定輕巧耐用的「帶著走束口包」；完賽獎牌設計更是由人氣OPEN小將以終點衝線的姿態一枝獨秀躍然成為最佳主角，動感十足。另還推出運動周邊加購，包括「遊山玩水不可少漁夫帽」以及「環保愛地球矽膠水壺」，報名即可同步加購。

OPEN! RUN氣球路跑更首度加開線上組，讓民眾限時不限場域也能輕鬆參賽；完賽禮可獲得限量跑衣及毛巾，同時還能加購OPEN小將衝線造型的完賽獎牌，讓民眾不須到場，線上自行參賽也能收集代表榮耀的完賽獎牌，預計將掀起線上自主跑步的新浪潮。

「2022 OPEN!RUN氣球路跑」針對11K組跑友男女總排祭出超級突破的敘獎機制，除了第一名可獲得獎金高達一萬元外，另加碼獲得一萬元的icash儲值金，還可將OPEN!家族趴趴大娃娃抱回家。