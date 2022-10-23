電影《刺激一九九五》教你這件事...周日不再為周一上班焦慮

你需要賺「好錢」的框架

你知道那種在週日下午四點左右的心情嗎？一想到明天就是星期一，你的情緒就變了，週末的歡樂模式結束，憂慮模式開啟。好，先在這裡暫停一下。

不要陷在這樣的情緒裡，讓我送你兩個字：希望。史蒂芬金（Stephen King）的著作《麗塔海華絲與鯊堡監獄的救贖》（Rita Hayworth and Shawshank Redemption），一九九四年改編為電影《刺激一九九五》，由提姆．羅賓斯（Tim Robbins）和摩根．費里曼（Morgan Freeman）主演。

在片中，主角所寫的一封信裡有句話是這麼說的：「瑞德，你要記住，希望是美好的，也許是世間最美好的事，美好的事物永遠不會消逝。」安迪可不是空口說白話，扯一些虛無飄渺的事來討人歡心。他內心所懷抱的希望，讓他得以靜下心來制定縝密的計畫，最終獲得自由。

這種希望是貨真價實的好東西。擁有希望會促使你採取行動。想像一下，如果你調整一下週日下午四點的情緒，你不再焦慮，反而對隔天進公司上班充滿期待，因為你知道自己是為了一個更遠大的目標而努力。你正在努力幫助人們改善生活、撥亂反正、解決不公不義。

這個轉變雖然小，卻深具啟發性，它能助你啟動個人的「好錢革命」。

活在當下。我知道這句話聽起來像心靈雞湯，但它傳達的意思是真切的。當下就是你的起點。不要執著於工作上的困境，要把心力放在賺錢助人，當你發現自己的付出可以讓世界變得更美好，感覺就像是在酷夏時節喝上一杯冷飲，簡直棒呆了。它能為你的生活注入新動能。

但我還是要老實跟你說：工作還是工作，你還是得上班，重點是心態。如果一定得上班，你有兩個選擇：繼續待在原本的公司或是找一個新工作（我知道這並不簡單）。如果你選擇留在原先的工作崗位，就得從目前的工作中尋找目標。你的工作能不能幫助你達成意義重大的事？提高產值確實可以讓你賺到更多錢，也可能點燃你內心的火焰，讓你決心追求更貼近興趣和熱情的新機會。你看，不管怎樣，還是脫離不了工作，但我希望你在工作的時候可以覺得自己是個贏家。

現在你心裡可能在想，「好吧，德瑞克，聽起來很棒，但明天還是星期一，我一點都不期待上班。」不要這樣想，你只要一步一腳印，懷抱遠大的目標，就能達到目的。

不能只是說大話，要有實際的作為，如果想要過上理想生活，就必須採取行動。你必須明確做出決定，是否要追求一個有意義的人生。決定是否要發揮影響力，改善社區環境；讓這個世界（或某個人的世界）變得更美好。

房地產業傳奇人物布萊恩．布菲尼（Brian Buffini）經營一家全美最大的房地產教育訓練公司。只要他開口說話，大家都會傾聽，其中也包括我。他在最近的一次演講中，提到所謂的「鼴鼠法則」。他指出，當人們開始追求一個目標時，他們會不停的衝衝衝，就像鼴鼠總是不停的挖挖挖，但卻在不知不覺中偏離軌道。當這些人終於像鼴鼠一樣抬起頭時，還是一頭霧水，「我究竟是怎麼到了這裡？」

你有過這樣的經驗嗎？其實不是你不夠努力，而是你沒有計畫。生活本來就是有好有壞。可能哪一天，突如其來的危機就會讓你偏離軌道，面對著意想不到的處境，卻還渾然不知究竟發生了什麼事。日子就這樣一天天的過去，然後一回頭，幾個月、幾年的時光匆匆而逝，你卻突然驚覺自己迷失了方向，陷入了茫然。

暢銷書作家暨企業家麥可．格伯（Michael Gerber）指出「我打算……」和「我希望……」的差別。「希望」與你無法控制的事情有關；「打算」則與行動有關。格伯表示：「打算是心態展現在外的行為；希望則是一種願望。」人們總是不停的說我希望，格伯對此提出建言：「拜託，真的不要開口閉口都是『希望』，要付諸行動。『打算』是一種宣言，它和希望之間的差別就像是黑夜與白天。」

你的意圖、願景和精力放在哪裡，機會就會出現在哪裡。該動手替你的人生和財富制定計畫了。這就是我所謂「好錢框架」派上用場的時候。這個框架將我們迄今為止討論的所有內容，總結為七個簡單的步驟。這七個步驟將為你提供設定目標和個人化計畫的策略，以便你可以成功執行。

步驟一：找到你的慷慨目標 《讓幸福流進來的賺錢框架》。圖／樂金文化提供 步驟二：確定你的財務目標 步驟三：決定你想要的收入 步驟四：看看你有哪些賺錢的選擇 步驟五：制定簡單的儲蓄和投資計畫 步驟六：實行慷慨解囊的行動計畫 步驟七：追蹤財富累積和公益行動的進度

(本文摘錄自《讓幸福流進來的賺錢框架》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)