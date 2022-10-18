國內最大公辦都更案 國城請來安藤忠雄操刀

總投資額達750億元的高雄亞灣「特貿三」，是國內史上規模最大公辦都更案，得標廠商智匯方舟聯盟18日與高雄市政府宣布，全案將由國際建築大師安藤忠雄親自操刀設計，被形容為「一次到位、攻上建築美學最高點」，為港都房地產市場投下震撼彈，將帶動南高雄繁榮。

上市建商主管說，國城集團除了持續擴張版圖不斷壯大外，營運底子也愈見深厚。包括國城集團總裁洪平森、國城建設董事長蔡麗環、董事長特助洪士庭、副總經理洪嘉聰，以及資深執行副總許鳳仙等，在建築界都是響叮噹的名號，共同為國城集團創造卓越貢獻心力。

國城建設集團總裁洪平森說，安藤忠雄是國際建築普立茲克獎得主，被稱為「建築大師的老師」，為台灣民眾所熟知。

洪平森表示，能夠邀約安藤忠雄親自操刀設計，是國城建設在疫情阻隔下，仍然竭力透過所有管道跨海力邀，歷經4個月時間的溝通說服後，因為國城建設的誠意，與對建築美學的堅持，安滕忠雄允諾接受委託，與智匯方舟聯盟攜手合作，為高雄城市發展再創嶄新高度，單是營建成本就超過106億元。

智匯方舟聯盟董事長洪士庭指出，全案是原汁原味的安藤作品，不僅建築外觀，公設空間、景觀燈光甚至軟裝家具，也是由安藤忠雄一手包辦設計，是真正的大師作品，絕對不是掛名而已。更重要的是，本案將是安藤忠雄「全球唯一」住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案，在高雄亞灣共同創造公辦都更的最新高度。

蔡麗環表示，國城建設成立40年，始終秉持「建設高雄，讓高雄更好」的精神，一直以來，都想要為高雄和台灣，建造更不一樣、更具有美學底蘊的建築，並透過建築，將世界上的美好，都帶進高雄。