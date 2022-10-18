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國產署再推都更宅標售 豪宅冠德羅斯福20戶將列標

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

財政部國產署今（18）日表示，預計10月25日將推出中正區「冠德羅斯福」都更分回宅標售，共20戶。房仲業者分析，冠德羅斯福市價每坪在130萬元以上，屬豪宅等級，預期買氣不弱。

除了冠德羅斯福，國產署也分回新北市汐止區「筑丰陽陽」共三戶，不過此案仍在變更使用分區，要待新北市政府完成後，國產署再估價、安排標售，目前時程未定，可能要明年才有機會釋出。

去年房市大好，國產署接連推出都更宅標售，市場反應良好，不僅總價親民的文山區忠順大院、南方莊園、永和區勝開大地，吸引買家出手，億元級豪宅明日博、清歡也都紛紛標脫。

不過在熱門建案完售，加上房地產交易量下滑，國產署手上都更宅剩餘不多，市場興趣缺缺，今年標售狀況偏冷。

立法院預算報告指出，今年截至8月底，都更宅標脫率僅21.9%，較去年標脫率89.6%大減，且部分建案如大安區耕曦、萬華區全坤威峰經多次標售，卻仍無法脫手，使國產署需持續負擔水電費及管理費，希望國產署積極標售。

不過國產署解釋，預算中心所引用的標脫率，應是將單一案件、多次列標皆計入分母，事實上，今年七次標售都更宅，共釋出二戶耕曦、一戶全坤威峰、三戶松山區中工耘翠、四戶中正區正隆天第，合計十戶，其中中工耘翠、正隆天第共七戶皆順利標脫，僅剩三戶。

官員表示，國產署在2017年分回耕曦44戶後，標售至今剩四戶，其中二戶移撥給外交部運用，剩餘二戶今年持續標售，但並未獲市場青睞；全坤威峰則是2018年分回二戶，賣出一戶，剩下一戶，至今也無人投標。

官員指出，耕曦、全坤威峰剩三戶，皆為店面，目前市場狀況較冷，國產署目前規畫會改採標租方式活化。

國產署 都更 羅斯

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