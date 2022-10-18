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宏碁智醫眼科AI軟體 全面導入北市聯醫六大院區

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

宏碁智醫（6857）所研發的「VeriSee DR」眼科AI輔助診斷軟體可協助診斷糖友視網膜病變風險，現已成功導入全台超過100家醫療院所，更將自10月全面導入臺北市立聯合醫院六大院區，以期透過新興科技協助提升糖尿病友的照護品質。

根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者，且每年以新增2.5萬名患者的速度持續增加；糖尿病患者若血糖控制不良，容易併發小血管病變，其中以糖尿病視網膜病變（DR）最為常見，已成為成年人失明的最主要原因。

據統計，糖尿病患失明的機會比一般人高出10~20倍，中華民國糖尿病學會發布的「2022第2型糖尿病臨床照護指引」建議糖尿病患定期追蹤眼睛的病變情形，需至少每年接受一次視力與散瞳之眼底檢查。但「眼底檢查或眼底彩色攝影」卻是糖尿病臨床照護最容易被忽略的指標，2021年全國平均糖眼篩檢率僅44.69%，顯示半數以上的糖尿病患未定期追蹤。

臺北市立聯合醫院2021年度的糖尿病照護人數逾3.7萬人，為全台區域醫院中收治糖尿病患之冠，糖眼篩檢率更達54.61%，高於全國平均值。北市聯醫為進一步提升糖尿病患的照護品質和糖眼篩檢效率，近日於旗下六大院區（中興、和平、仁愛、忠孝、陽明、林森）的糖尿病衛教中心，全面導入宏智智醫VeriSeeDR AI輔助診斷糖尿病視網膜病變解決方案，透過與醫院PACS影像系統和HIS報告系統串接整合，協助院內新代科醫師進行眼底影像判讀，不僅能提升單一院區的糖眼篩檢效率，更使各個院區的糖尿病照護品質一致化。

宏碁智醫「VeriSee DR」為旗下首張獲食藥署核發的眼科智慧醫材，現已導入全台和海外超過100家醫療院所，且逾5成為醫學中心；宏碁智醫將持續將智慧醫材融入更多醫療場域，開創智慧醫療新生態。

糖尿病 宏碁

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