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藏美台南北區新案成交近5字頭 購地跟這產業走

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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台南不僅東區房價高，實價揭露，北區指標建案「藏美表參道」，最高價也來到近五字頭，一坪達49.95萬元。建商藏美建設今（18）日宣布攜手日商台灣大林組為營建總顧問， 共同打造「藏美表參道」20層雙塔地標。

藏美表參道位於台南北區西門路四段，文成路口，基地1244坪，規畫23~43坪，開價一坪45萬到50萬。

藏美建設執行長郭君傑表示，藏美表參道立地條件佳，可說是全台南絕無僅有的精華角地，因此獲得南科精英，半導體產業、科技業高階主管，以及自營商、醫師等置產族青睞， 從5月開案至今，已銷售8成。

根據實價資料，藏美表參道目前已揭露139筆，均價站穩4字頭，其中19樓戶以總價1421萬元交易，每坪49.95萬元，為個案最高，也是目前台南北區最高價。

郭君傑表示，受大環境影響，近期台南整體銷售熱度確有降溫，但仍看個案表現，以藏美表參道來說，一周來客量仍可達80組。

他表示，市場會有循環，半導體產業也有高有低，不過該產業平均薪資水準仍高於大眾，因此公司購地策略，就是跟著半導體產業走，瞄準台南、高雄等有園區題材區域持續購地推案，他笑稱「我們也算是半導體業供應商」。

半導體 醫師

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