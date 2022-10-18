台塑集團與中興大學簽約 共推旱招潮蟹保育與海洋守護

經中興大學調查，台塑企業麥寮工業園區北側之濁水溪出海口出現大量台灣旱招潮蟹，數量超過全台灣總量的八成以上。為保護這稀有的台灣特有種生物，台塑、台塑化與國立中興大學全球變遷生物學研究中心今（18）日簽署合作備忘錄，將共同合作推動濁水溪出海口台灣旱招潮蟹之保育及環境教育工作。

近年由國立中興大學全球變遷生物學研究中心團隊調查，再次更新了台灣旱招潮蟹分布範圍，北界與南界分別為新北淡水及高雄林園，其中以濁水溪口南北岸的族群最為龐大，佔全台灣數量的八成以上，而澎湖的族群已不復存在。由於多處的台灣旱招潮蟹族群衰減，甚至消失，值得各界重視並予以保護。

中興大學施習德教授表示，與台塑企業合作，將持續監測許厝寮漁港北側灘地之紅樹林、基質特性以及台灣旱招潮蟹族群，以探討紅樹林對台灣旱招潮蟹的影響，並評估其族群變動程度，藉由相關數據分析，將可瞭解紅樹林對台灣旱招潮蟹族群影響。

水利署第四河川局李友平局長表示，濁水溪揚塵整治後改變了整個濁水溪出海口的生態，吸引超過200種候鳥來此棲息，包括國際面臨絕種危機的東方白鸛都來到這裡棲息，成為鳥類珍貴的自然居住環境，最近更進一步斥資經費4,700餘萬打造濁水溪出海口生態創生基地，推動地方創生；接下來也會舉辦一系列工作坊，作為整合大家意見的平台，共同來推動環境教育。

台塑表示，雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口原本揚塵情況嚴重，在經濟部水利署第四河川局與雲林縣府等相關單位聯合治理後，目前已大幅改善濁水溪揚塵問題。濁水溪出海口長久以來因為缺乏植被，台塑企業特別提供電源讓20多個水井供應水源加強綠覆蓋、水覆蓋，原本一片沙洲經多方協力後已變成大片綠地，現在甚至成為野鳥樂園。

台灣旱招潮蟹面臨多樣的生存壓力，台塑企業麥寮工業園區北側之濁水溪出海口在多方努力後，能讓如此重要的物種大量出現，彌足珍貴。針對濁水溪出海口台灣旱招潮蟹之保育及推動環境教育，台塑公司及台塑石化公司與國立中興大學全球變遷生物學研究中心簽署合作備忘錄，並邀請經濟部水利署第四河川局李友平局長、國發會中區地方創生中心及雲林麥仔寮文化協會吳明宜理事長作為備忘錄見證人，共同見證這重要時刻。