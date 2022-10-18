富邦媒攜手慈濟基金會 推動「momo循環紙箱」試辦計畫

富邦媒（8454）今（18）日宣布展開全新「momo循環紙箱」試辦計畫，與慈濟慈善事業基金會攜手合作，串聯旗下「慈濟環保教育站」的專業志工職能與資源，消費者自即日起可將商品鑑賞期後之訂單紙箱，攜至指定慈濟環保教育站回收返還，經由慈濟志工的篩選、momo殺菌整新等作業，讓紙箱可再次投入循環包材行列。期望透過源頭減量包裝耗材計畫，開啟網購嶄新的綠色環保面貌。

全民網購時代來臨，環境永續為不容忽視的課題。momo從綠色消費、綠色營運、綠色物流三管齊下，在網購包材減量上，momo現行包材除了有可重覆使用的「循環袋」、可生物分解的「環保分解袋」外，momo「紙箱」則採用100%再生紙漿製造，且規格多達30種，以節省包裝用量。同時。此外，在「momo循環紙箱」試辦初期，與慈濟基金會位於北北基、桃園、台中七個「慈濟環保教育站」合作，作為momo循環回收點的首站，並攜手號召消費者一同加入綠色循環的行列。

欲響應「momo循環紙箱」試辦計畫的消費者，於收到訂單包裹後只需簡單三步驟；第一，撕除外箱上的宅配單據；第二，使用美工刀開箱（避免紙箱破損） 將商品取出；第三，於商品鑑賞期後，將攤平的紙箱轉交予試辦計畫中指定的合作「慈濟環保教育站」即可。慈濟志工將接手從回收的momo循環紙箱，分類檢視包括開箱處是否平整無汙損，進而挑選出適合再二次循環利用的紙箱。

從「慈濟環保教育站」運送回momo倉庫返還的循環紙箱，momo將再經由專人執行清潔、消毒重整作業，並於箱身印章標示「循環紙箱」圖章，即可再投入下次循環包材行列，繼續為商品友善包裝服役，落實從源頭減量包裝耗材。