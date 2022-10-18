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消費旺季至 高價百貨股寶雅、富邦媒扮反彈先鋒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

時序進入第4季消費旺季，各大百貨業周年慶熱鬧開打，且捷報頻傳，顯示內需買氣不弱，受通膨影響有限，緊接著電商全年最大檔期雙11也將至，吸引買盤進駐百貨股，今（18）日類股股王、股后皆有不俗的股價表現，富邦媒（8454）盤中來到527元，漲幅逾5%，寶雅（5904）盤中來到445元，漲幅近5%。

百貨貿易指數在高價股的拉抬下，今盤中來到258.4點，漲幅1.2%，較大盤表現強勁。尤其寶雅股價自下半年開始轉強，目前股價在今年以來相對高點，表現較大盤強勁許多。而富邦媒則在疫情趨於流感化後，股價持續修正，本波一度跌破500元關卡，換算今年以來的跌幅高達7成，不過法人認為，電商營收成長壓力最大時期已過，第4季市場份額將回到雙位數年增，也因此帶動富邦媒股價出現止穩反彈。

法人表示，台灣零售人流持續復甦，帶動實體零售營收成長，9月同店維持中個位數以上增幅表現。以寶雅而言，逐步擺脫疫情後，營運已在第2季落底，在新開店與線下客流回籠下，下半年將恢復正成長，加上寶雅近期也往大型商場內展店，回收效率相較街邊店高，也有助營運表現。

富邦媒則受惠電商年度最強盛宴即將登場，2022「momo雙11超狂購物節」已訂於10月25日開跑，市場看好，富邦媒今年雙11業績仍可望再創高峰，包括檔期業績、第4季營收、全年營收皆可望再寫新高紀錄。

富邦媒 營收

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