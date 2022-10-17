台中單元三新建案「生活家VISION 360」動工 企業二代是主力客層

品牌建商生活家建設在台中市單元三規劃推出的首棟住宅大樓案「生活家VISION 360」，今(17)日舉行開工動土典禮。此案928檔期進場銷售，市場反應熱絡，已購客中，企業二代及年輕菁英人士占了近七成。

單元特區擁有「入則寧靜、出則繁榮」的特性，在交通優勢上，往西直上國道一號、三號、台74線，可快速連結全台一日生活圈，而七期新市政中心更是緊臨在側，生活機能無虞。

生活家建設在此推出「生活家VISION 360」，規劃地上18樓、地下三層建築，28戶住家及2戶店面，45至90坪，單層2戶配置2部電梯，每坪開價58萬至76萬元，總銷約15億元，目前成交單價最高已來到68萬元，被視為市場指標。

生活家建設副總經理劉瑾昀指出，緊鄰七期的單元特區，在開發初期即規範以低密度、低建蔽、低容積、高綠覆為區域特色，區域環境宜居氛圍傲視全台中，同時又可享有七期時尚機能，與主幹道公益路米其林生活圈、黎明商圈，是許多低調企業二代置產首選。

主打「一層兩戶、三面採光、四面環景、五大團隊」所成就的「生活家VISION 360」，空間規劃特別注重家人間的情感連結，精心打造宜居複層式露台，以「空中埕院」的呈現方式，來重現傳統閩南式建築埕院概念。

「生活家VISION 360」基地位於龍富17路、龍富18路口角地，前有公園及文高預定地、旁有文中及三角生態公園，享有可遇不可求的360度無限環景視野，也讓此案的獨特價值再昇華。

且因位處大台中交通要道旁，為營造出氣勢撼人的城市天際線，建商在建築外觀與燈光設計方面也下足功夫，外觀為百合花瓣意象不鏽鋼造型，透過弧形不鏽鋼板讓光影、空氣產生流動以貫穿整個公共空間，讓每處轉角蘊藏不同風景。

而頂樓則設計「鑽石盒子」與「玻璃旋轉梯」，特別邀請北京奧運燈光設計大師袁宗南操刀燈光計畫，讓層層光與影點亮建築立面表情成為城市地標。

另外，此案1樓至2樓採用戴雲發結構技師所研發的Alfa Safe柱中柱及系統牆工法，加強耐震韌性。不僅結構工法嚴謹，在建材用料方面也格外用心，YKK氣密窗搭配6+8A+6的LOW-E複層中空玻璃，提供住家優異的隔音隔熱效果。

另配備豪宅御用品牌義大利精品Boffi廚具，標配Best蒸烤萬用爐等，且主、次衛浴皆採用相同等級的台達電暖風機、TOTO全自動馬桶、西班牙Rea onda百年精工磁磚等。

劉瑾昀表示，生活家看好單元三後勢發展，因此選定其永新段做為住宅大樓作品的首站。

近幾年因居家防疫而衍生出許多智慧建材及家電用品，在建材的選擇上會更加注重抗菌、除臭、零接觸等多元功能。「生活家VISION 360」不僅為宜居建築，更是科技智慧宅，社區導入「長距離無接觸感應系統」，可提供自動遠端叫梯、無接觸感應按鈕等。