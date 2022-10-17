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阿聯酋航空宣布 11月6日重啟台北–杜拜每日載客服務

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

隨著台灣邊境解封及放寬入境者檢疫措施，阿聯酋航空宣布，11月6日起恢復台北–杜拜每日航班。阿聯酋航空EK366 航班每天將於凌晨2:50自杜拜出發、 14:45 抵達台北；自台北出發的EK367航班則於22:45起飛，次日04:40抵達杜拜。阿聯酋航空台北-杜拜每日航班將由波音777執飛。

阿聯酋航空此次增班，展現共同推動台灣旅遊及觀光復甦的決心，透過提供旅客更多往返台灣的航班選擇，滿足商務及觀光旅客的需求，國際旅客也可透過阿聯酋航空全球綿密的飛行網絡，自超過130個城市造訪台灣。

阿聯酋航空於2014年以波音777機隊率先開啟每日台北–杜拜的直飛航班服務，2016年起改由兩艙等A380執飛。阿聯酋航空在疫情期間對台灣當地及航空貨運運輸亦有極大貢獻，建立穩固的合作關係。

阿聯酋航空的旅客可享受最佳的機上體驗，包括由屢獲殊榮的廚師團隊所設計料理的地域特色美饌及特選飲品，獲獎無數的ice機上娛樂系統更提供超過5,000個精心策劃的頻道，提供台灣電影、電視節目、音樂、Podcast節目、遊戲及有聲書等娛樂體驗。

阿聯酋航空 杜拜

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