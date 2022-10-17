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星宇航空響應乳癌防治 A330neo機身渲染粉紅光芒

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
星宇航空A330neo機身渲染粉紅光芒 ，響應粉紅絲帶活動乘著希望飛揚。星宇提供
星宇航空A330neo機身渲染粉紅光芒 ，響應粉紅絲帶活動乘著希望飛揚。星宇提供

星宇航空響應台灣雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治活動，以航機機身投影方式，接力全球亮燈串連。今(17)日於雅詩蘭黛集團粉紅絲帶慈善晚宴上正式公開點燈畫面，透過燈光投影的沉浸式展演，將粉紅燈光渲染整架星宇航空A330neo機身，並投影粉紅絲帶，讓航機彷彿翱翔在奇幻的粉色天空中。

明(18)日起，為期二週，星宇航空的空服員及機場運務人員也將親身參與，配戴粉紅絲帶與口罩，合力擴散粉紅力量，同時也將發送聯名款口罩（單片）予台北出發的旅客，期盼這份心意能喚醒大家對乳癌防治的關注，讓粉紅力量傳遞全球。

雅詩蘭黛集團承諾為迎向一個沒有乳癌的世界而努力，自1992年由Evelyn H. Lauder女士發起粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，即成為全球乳癌意識領導之聲。2022年更透過一系列的宣導活動，發出新的行動號召，將粉紅絲帶的觸角能在各個層面更加延伸，更加深耕，並配合全球雅詩蘭黛集團行動一起達成終結乳癌的使命。

每年10月為世界乳癌防治月，各國都會挑選當地具指標、歷史性的建築，發出或投射粉紅色的燈光，象徵宣示乳癌防治的重要性，如:日本東京鐵塔、義大利古羅馬劇場、美國洛克斐勒大樓、英國倫敦眼摩天輪、台北101等，都曾響應點燈串連活動。台灣雅詩蘭黛集團每年持續透過地標點燈、媒體、企業與名人等相關合作進行推廣，今年適逢粉紅絲帶宣導活動第30週年之際，該集團除選在高雄流行音樂中心進行點燈外，同時邀請星宇航空共襄盛舉，將創意從地面帶到空中，更延伸至國際。

考量航機龐大的機身結構，燈光渲染不易，星宇航空特別首度開放甫完工的飛機修護中心做為基地，並安排本月交機返台的B-58304全新A330neo新機，進駐擔綱投影任務，在歷時36小時的設備搭建、燈光測試與調整後，終於在桃園機場落日餘暉中，完美呈現粉光渲染的成果。

星宇航空表示：感謝台灣雅詩蘭黛集團的邀請，很榮幸能在疫後立即共同參與國際性的公益活動，也希望透過如此創意型式的展現，能擴大傳善的力量，讓粉紅光芒感染每個人，喚起大眾對乳癌防治的關注度。

台灣雅詩蘭黛集團執行董事總經理Jean-Alexandre, Havard 與星宇航空董事長張國煒合影。星宇提供
台灣雅詩蘭黛集團執行董事總經理Jean-Alexandre, Havard 與星宇航空董事長張國煒合影。星宇提供
明(18)日起，為期二週，星宇航空的空服員及機場運務人員也將配戴粉紅絲帶與口罩，合力擴散粉紅力量。星宇提供
明(18)日起，為期二週，星宇航空的空服員及機場運務人員也將配戴粉紅絲帶與口罩，合力擴散粉紅力量。星宇提供
台灣雅詩蘭黛集團每年持續透過地標點燈、媒體、企業與名人等相關合作進行推廣，今年邀請星宇航空共襄盛舉，將創意從地面帶到空中，更延伸至國際。 星宇提供
台灣雅詩蘭黛集團每年持續透過地標點燈、媒體、企業與名人等相關合作進行推廣，今年邀請星宇航空共襄盛舉，將創意從地面帶到空中，更延伸至國際。 星宇提供

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